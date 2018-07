Acerca de la selección:



"Llegamos a eso producto de muchas cosas, una pena porque Argentina es una de las 5 potenc ias futbolísticas del mundo y no podemos perder ese lugar, para serlo hay que tener un proyecto, un grupo de gente que trabaje, tener autoridades, ser ordenado, cada uno debe cumplir al función que le corresponde. Lo que más me llamó la atención fue el antes, Israel, que sí que no, el Papa que sí que no, esto daba algún índice de que algo pasaba"."El 38-38 fue un papelonazo pero ocurrió, después pasaron más cosas, hicieron una lista donde estaban afuera River y San Lorenzo , nosotros votamos en blanco, yo se lo dije a Tapia el día anterior. Cuando ganó lo llamé y le dije que lo íbamos a acompañar porque había ganado y estamos todos juntos en la misma institución".

"Cuando estábamos en Rusia chateaba con los dos jugadores nuestros, Pérez y Armani, también con Mascherano y Mercado, chatea deseándole suerte, para hacerle ver que estaba en las canchas para acompañarlo, también le escribí a Tapia diciéndole que estaba como turista pero que si me necesitaba estaba ahí, nunca me llamó".



Acerca de qué pasa si le piden a Gallardo:



"Gallardo, hicimos un contrato por 4 años sin cláusula de salida, es un pacto de caballeros, está en manos de Gallardo y de River esta relación, nosotros queremos que dure hasta que termina mi mandado al menos, en el 2021, Marcelo está feliz y contento. River no es dueño de Gallardo. Si lo llaman y quiere ir es un tema de él, yo no lo tengo preso".





"Gallardo para que vaya tiene que ir a un lugar donde hay un proyecto, un equipo de gente trabajando, un orden".



Referido al lío de la AFA:



"Yo soy de la idea de que los que ganaron tienen que gobernar, tienen que hacer aquello para lo que trabajaron".



"Antes de pensar en Gallardo tienen que resolver el tema de Sampaoli".



"Acá hay un tema, si vos haces un contrato por 5 años, cuando pones cláusulas para que uno no se vaya o el otro no te eche, el contrato tenes que cumplirlo. Acá se dijo que era el mejor Técnico del mundo, no vengo a pegarle a nadie, menos al que está en el piso, nunca fui así, pero sí digo la verdad. Yo les dije que no había proyecto, Sampaoli no sé si no era el Técnico, no había mucho para elegir. Simeone estaba en otro proyecto, Gallardo estaban en River, Pochettino no era tan mencionado. El tema es que lo eligieron, yo no lo habría mantenido por otras cosas, por lo que hizo con el policía por ejemplo. Eso hace la autoridad".





Sobre si van a incorporar algún jugador más y si van a vender:



"Nuestra idea es que no se vaya nadie, cuando enero incorporamos mucho y con alto valor la idea era que a esta altura se conocieran todos, que la pre-temporada la hicieran juntos, que no nos pase lo que nos pasó con Alario. Queremos que se queden todos. Quinteros se queda, no tengo dudas, si se lo quieren llevar tienen que poner 25 millones de Euros. Si quiere irse el jugador no puedo hacer nada pero tiene cláusula de salida, pero él se quiere quedar en River. Es un jugador que poco a poco ha demostrado ser superlativo, tiene visión periférica". Reviví el audio de la nota: Donofrio en el estudio Viale.mp3