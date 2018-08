"Tuvimos un mes y un poco más de estabilidad cambiaria, en los últimos días hubo más demanda de divisas pero nada del otro mundo, hoy la historia es distinta. En los bancos privados hoy superó los $30,00 el dólar. El efecto sultán fue ésto, efecto Turquía, la lira turca depreció más de 15% por distintas cuestiones, y sobre todo una situación de las finanzas de Turquía similar a la de Argentina, hoy explotó, eso derramó en los emergentes. Hoy la suba de dólar tiene casi todo que ver con lo externo, Argentina al ser más endeble lo sufre más, seguimos siendo muy frágiles, el FMI es el único prestamista que nos queda.





Cayeron todas las monedas pero el peso cayó más y tiene que ver con una situación débil".



"El Gobierno quería sacar al dólar de la tapa de los diarios y lo había logrado, fiscalizaban el dólar para que suban otros activos, esto no se dio. Volvemos a hablar del riesgo país como no había pasado antes, en la época de Cristina también era muy alto pero no le dábamos bola porque no dependíamos de los mercados financieros. 700 puntos de riesgo país significa pagar tasas de 7 puntos más que en EEUU; allí la tasa es del 3% más 7% hablamos de un 10% de tasa para argentina si quiere financiarse en los mercados".



Acerca de en qué hay que invertir:



"Hace 3 días te hubiera dicho Lebacs pero la tasa se licuó en un día. Hay que diversificar, un poco de dólar y un poco de Lebac".





