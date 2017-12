La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner consideró "absurdo" y de "disparate jurídico" el pedido de prisión preventiva dictado por el juez federal Claudio Bonadio por "traición a la patria" y "encubrimiento" en el atentado a la Amia





La exjefa de Estado acusó al presidente Macri de ser el "jefe de la orquesta" y al juez Claudio Bonadio de "ejecutar sus órdenes", para adoctrinar a los opositores a su gobierno.





"Violan el estado de Derecho y buscan provocar un daño personal y político a sus opositores para adoctrinarlos", sentenció, para agregar que "no hay causa, no hay motivos, no hay delito y Bonadio lo sabe y el presidente también".





"Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas son actos de guerra porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria, ya que sólo esta puede producirse en caso de que nuestro país entre en guerra", cuestionó la exmandataria.





Asimismo, volvió a insistir en que Macri es el "responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición, dentro del cronograma mediático" por medio de "un trollcenter del gobierno, planificado y obsceno".





"No van a tener resultados" y "no hay causa no hay delito", fueron otras de sus frases expresadas de la expresidenta.





En la conferencia estuvieron presentes junto a ella, el Cuervo Larroque (militante de La Cámpora), Agustín Rossi (ExMinistro de Defensa de la Nación), Verónica Magario (Intendente de La Matanza) y Daniel Scioli (ExGobernador de la Provincia de Buenos Aires), entre otros.