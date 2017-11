Cuánto gastará cada argentino para ir al Mundial de Rusia 2018

El campeonato mundial de fútbol que se realizará el año próximo en Rusia es una buena excusa para conocer ese país tan diverso como inmenso, por lo que los viajeros argentinos deben tener en cuenta, entre otras cosas, que no se necesita visa para ingresar; que no hay vuelos directos a Moscú; y que se brindará una tarjeta personalizada con importantes beneficios.



La vocera de prensa de la embajada de Rusia en Argentina, Irina Ermakova, detalló este viernes a Télam que "desde hace varios años los argentinos no necesitan pedir visa para viajar a Rusia" y precisó que por el Mundial conviene "conocer la tarjeta Fan-ID" diseñada para este evento deportivo que movilizará a miles de hinchas en "el país más grande del mundo".



"La tarjeta facilitará los traslados, el ingreso al país y a los estadios de fútbol, como el acceso a información sobre turismo, alojamiento, hoteles y restaurantes, en los idiomas de origen de cada país de los visitantes", detalló.



La tarjeta se puede solicitar al sitio https://www.fan-id.ru/?locale=es que tiene un link en la página de la embajada de la Federación Rusa en Argentina, en el apartado Mundial 2018, que seguro visitada por miles de argentinos según como evolucione la selección en el campeonato.



En cuanto a las condiciones de viaje, el sitio Despegar.com -una de las más populares empresas on line de viajes y turismo- realizó un informe para que los argentinos puedan tener un panorama más claro sobre las diferentes posibilidades de la travesía.



"Volar a Moscú implicará por lo menos realizar una escala en otra ciudad europea como Madrid, Ámsterdam, Londres, París, Roma o Frankfurt, y en caso de comprar un vuelo con más escalas, estas podrán implicar combinaciones también en San Pablo, Río de Janeiro, Lisboa, Zúrich, Nueva York, Estambul, Dubai o Doha", se detalló en el trabajo.



Para la segunda quincena de junio de 2018, un vuelo ida y vuelta a Moscú tiene un valor actual que ronda los 1.790 dólares, con la posibilidad de financiarlo hasta en 12 cuotas sin interés.



En tanto, los precios para un hotel tres estrellas, con desayuno, en base doble, por noche, también en Moscú, tiene un costo por día desde los 39 dólares, financiable también hasta en 12 cuotas sin interés.



En cambio, un hostel tres estrellas, para dos personas, tendrá un costo desde los 20 dólares por noche, a lo que se puede sumar el alquiler de un auto como "la opción de transporte más cómoda", que a precios actuales es de 71 dólares diarios para los autos más económicos, por lo que la Fan-Id, que permite viaje gratuito en transporte urbano, es ideal.



Otra alternativa económica y práctica de transporte, fuera del mundial, es sacar en Moscú la tarjeta turística PassCity, que además cubre todos los ingresos a los principales museos de la capital rusa y de San Petersburgo, a un precio por persona, por tres días, de 100 dólares.



Con ese abono el turista se puede usar el transporte público o taxi y tomar café en la cadena DoubleB, de ambas ciudades.



En junio y julio Moscú está en pleno verano y es la mejor época para conocerla, cuando el clima es templado y los días más largos -amanece a las 5 de la madrugada y anochece a las 22- con temperaturas medias de 23 grados centígrados, que pueden bajar hasta los 15 o subir hasta los 35.



Si bien es aconsejable llevar ropa ligera, hay que tener en cuenta que las noches acostumbran a ser frescas, por lo que se recomienda siempre tener a mano un abrigo ligero.



Según la experiencia de los usuarios de Despegar en Moscú, el 41 % ha gastado en promedio entre 20 y 50 dólares por día en alimentos y recuerdos.



Los 64 partidos del Mundial 2018 se jugarán en 12 estadios ubicados en 11 ciudades: Ekaterimburgo -el único que se encuentra en el continente asiático-, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk.



Los kilómetros que habrá que recorrer para seguir a un seleccionado exigirán en casi todos los casos comprar un boleto aéreo, porque por ejemplo entre Kaliningrado y Ekaterimburgo hay más de 3.000 kilómetros, y entre San Petersburgo y Sochi, más de 2.300, distancias que impresionan hasta a los propios argentinos.