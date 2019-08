Daniel Barberis: "Esto no es una colimba encubierta"

Número de inscriptos:









Con respecto al "ni ni":





"nos oponemos a llamar a estos chicos ni ni, el único ni ni es el estado que ni los he mos entendido ni los hemos cuidado. tenemos un montón de cuentas pendientes. Esto cierra el 25 de agosto, fui a recorrer los puestos de la Provincia, en Ciudad Evita tenemos uno que se están inscribiendo y van a ir a tomar el curso al Obispado de La Matanza. Dos chiquitos de 17 años, del barrio Puerta de Hierro, muy golpeados por el narcotráfico, me decían que tal vez esta sea su última oportunidad, que mucha pelota no le han dado".





Cantidad de meses de Servicio:





"De septiembre a diciembre. Otro taller es previsión y reducción de riesgo ante desastres, allí los bomberos voluntarios y la secretaría de protección civil van a enseñarles como se hace un gps, mapa de riesgo, ser un auxiliar". "El último es orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral, todo este taller se lo lleva el Inet, Instituto Nacional de Educación Tecnológica".