"El ser que más me quiso en este mundo fue mi hermana Norma. Ella era como mi segunda madre"





"Durante la dictadura, un funcionario me quiso secuestrar porque estaba obsesionado conmigo. Me salvó mi mamá. Es la primera vez que lo cuento"





"Cuando se enteró del intento de secuestro, mi marido me llevó a España y escapamos. Por suerte, luego de eso, no me molestaron más"





"Siempre fui muy inocente en la vida. Todavía no sé cómo soy y todavía no me entiendo. Eso me hace muy feliz".





"Todo lo que toca Muscari lo convirte en oro, porque es un elegido. De las 24 horas, trabaja 36 porque le tiene tanto amor al teatro, que por eso le va bien".





"Lo importante es ser feliz HOY, porque uno no sabe lo que le va a pasar mañana. Hay que disfrutar el momento, si nadie sabe qué pasará dentro de 10 minutos" .





"En 'Derechas' me divierto muchísimo, la paso increíble. Muscari 'me tiene' 45 minutos bailando en el escenario mientras entra la gente y me encanta".





"Tuve una relación bellísima con mi hermana en el escenario como artista, nunca nos tuvimos celos. Como hermana, tenía un carácter fuerte y quería digitarme la vida pero porque quería protegerme".





"No dejaría otra vez mi carrera por amor. No dejaría nada por amor. Sufrí mucho porque sé que el gran amante de un artista es el escenario" .