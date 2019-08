El adiós de Gustavo López a José Luis Tata Brown: "Me da mucha pena haberlo perdido así"

Repasá el recuerdo de Gustavo López:





"Me da mucha pena arrancar el programa arrancando el programa de José luis Brown. Lo podemos recordar a "Tata" como un gran defensor, como alguien que no le sobraba técnica pero era un toro. Ni hablar del gol a Alemania, fue de los pocos argentinos en una final del mundo . Era un hombre muy humilde".





"Yo tengo dos imágenes del "Tata". Una del Mar del Plata de él yendo al mar, con una facha increíble. Le tengo mucho cariño porque el estaba en el momento que murió el 'Topo' López. Estábamos en un hotel donde se ve que estaban todos los argentinos y ahí estaba él que trabajaba como comentarista en Radio Nacional. Cuando falleció el Topo el contuvo a mis hijos".





"Después lo encontré en la Copa América 2015 y el estaba activo, un hombre joven, lleno de vida, con muchas historias para contar".





"Yo estoy viendo y dos campeones del mundo no están, "Cuchufo" y "Tata". La semana que viene se va a vivir en la plata un hecho muy fuerte porque fallecieron dos emblemas. La semana pasada falleció Malbernat".





"Si algo que me reprocho toda la vida es que no me saqué una foto con el "Tata" Brown. Me da mucha pena haberlo perdido así. Fue un ejemplo, que pena haberlo perdido tan joven".