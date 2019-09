El editorial de Alejandro Fantino: "No vaya a ser cosa que jugando así nos convirtamos en campeones de todo"

Cruce con hinchas millonarios. "Hablando con amigos de River; más que hablando me los tuve que fumar diciéndome que Talleres se plantó más adelante que nosotros en la cancha de River, Juan Cruz Ávila, por ejemplo, que me dijo que le hubiera dado vergüenza jugar así. Dice que nunca vio contra Aldosivi de Mar del Plata que el arquero no saliera en 90 minutos una vez con la mano; no sé si es así, pero se acerca a la verdad. "Sí me rompe las pelotas que me digan que soy cagón, que me digan 'equipo chico la puta que los parió'. Se quedaron recontra calientes, el Muñequito (por Gallardo) y los griegos del Habían llevado los globitos negros, fue la familia, y se tuvieron que meter las matraquitas en el ojete y se tuvieron que llevar los globitos negros". "Hablando con amigos de River; más que hablando, Juan Cruz Ávila, por ejemplo, que me dijo que le hubiera dado vergüenza jugar así. Dice que nunca vio contra Aldosivi de Mar del Plata que el arquero no saliera en 90 minutos una vez con la mano; no sé si es así, pero se acerca a la verdad. ". Se quedaron recontra calientes, el Muñequito (por Gallardo) y los griegos del mundo River, ayer habían armado una goleada.".

Análisis partido. "Empiezo con lo que yo vi, hay que analizar foto y película. La película: no sé cómo se llama técnicamente el inicio de una película, los primeros 15 minutos en los que sabés de qué va. Vos sabés que en las películas de acción, en los primeros 15 minutos algo va a pasar, una explosión, un ataque, una pelea. Después baja un poquito la intensidad, salvo las que son muy pochocleras. Bueno, esta es una película de acción, pero más de suspenso. Lo que se viene de a tres, porque son tres Superclásicos, es una película de suspenso, con drama, porque fue dramático lo que vivimos con River. Es un largometraje. Si yo tuviese que analizar la película, les diría que el arranque que planteó Alfaro no me gustó. Qué se yo, soy Boca. Voy a analizar la película, después la foto".

"Si le vamos a jugar siempre así a River, es muy factible, no aseguro que pueda pasar, pero si me das dos opciones y en esas dos opciones va la vida de mamá o papá; voy a decir por qué opción voy: jugando así con River, son más las veces que vas a perder, que las que vas a empatar o ganar. Jugándole así a este River. Ese es mi primer análisis de la película".

El ataque del equipo de Gallardo. "River, ayer y hace un par de partidos, no está fino arriba. No están finos Pratto, Borré, Scocco... En Paraguay el gol fue un zapatazo de De la Cruz, pero no está fino como en la Copa pasada, cuando todo lo que llegaban al área lo convertían en gol. Hoy no están finos. Pero es un equipo que tiene una intensidad que pocas veces vi. Los laterales te prenden fuego el pelo, Casco jugó de 11 ayer. Hoy hablé con un ex jugador de Boca y me lo dijo, el 3 de ellos jugó de 11. No tuvimos la pelota, no pateamos hasta los 25 minutos del segundo tiempo. La pelota fue siempre de River. Ahora, si me preguntás cuántas veces me quedé casi hecho pipí encima, te digo la de Martínez Quarta. Y creo que alguna de Pratto o de Borré, tres chances claras solamente; no como Brasil-Argentina en el Mundial 90, cuando los vacuna Cani (por Caniggia)".

Planteo táctico de Gustavo Alfaro. "Si veo la película, Alfaro, lamento decirte que si le jugamos así a River los próximos partidos es muy factible que nos ganen. Jugándole así. Ahora voy a analizar la foto. La foto de ayer tiene a Hurtado que por momentos tenía la movilidad de uno de los globos que estaban en la cancha. Y la foto del primer partido de Copa va a tener a Wanchope Ábila, tengo un 9 diferente arriba, me cambia el actor principal", dijo. Allí llegó un dardo a De Rossi: "Le queda poco tiempo para jugar de titular a De Rossi, se lo van a comer Marcone o Capaldo". Y siguió con su hipótesis: "No lo va a tener a Soldano de extremo, lo va a tener a Toto Salvio, un internacional con otro vuelo. Y lo va a tener a Alexis MacAllister, el mejor, y lo vas a tener a Zárate, al que queremos contra River, porque está medio loquito".

"Que nos colgamos en el travesaño y cruzamos el micro, fue raro el planteo del amigo Alfaro.... Quiero ver las dos finales. En el tenis se le dice ladilla. Contra este ladilla no quiero jugar. Pero hay que ganarle a la ladilla. El que la tira para arriba, el que la tira floja. Pero no ensuciamos el partido. Ellos juegan un huevo, da placer verlos. A Montielito, De la Cruz, Palacios la devuelve redonda. Nosotros somos esto. Pero no vaya a ser cosa que desde esto que somos nos convirtamos en campeones de todo. Les ganemos la serie, que demos la vuelta en Chile y seamos campeones del mundo. Necesitás dos cosas para esto: un técnico con culo, y este lo tiene. Y un buen arquero. Y el arquero que trajo Boca es de lo mejor que he visto en años".

Actualidad de Esteban Andrada. "Estoy en la presencia del mejor arquero de la historia de Boca. Que me disculpen Roma, Oscar Córdoba.... No es el más ganador, es el mejor arquero de los que yo vi. Es un animal, tiene otro nivel, como el brasileño Alisson. Es una bestia, le pueden hacer un gol choto, pero es un animal. Para la pelota, la agarra con las manos como a una pelota de tenis. Está un paso adelantado, huele los centros".

Tema Tevez. "Acá, sin hacer lío, sin armar quilombo. Alfaro le pidió muchas cosas a Tevez desde hace un tiempo, hace tiempo que es un ayudante de campo, lo ayuda en el hotel, en las prácticas... Y medio que raya con lo vigilante lo de no ponerlo de titular o en el inicio del segundo tiempo. Que Soldano tuviese más chapa... Ahí siento que Lechuga se nos cagó un poco encima del escudo por no poner a Tevez", golpeó duro. "Tengo esta pequeña diferencia, estoy pecando por la buena relación con Carlos, es un símbolo, tiene un plus diferencial para jugar contra River"