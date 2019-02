El egoísmo, el principal problema en el armado política de Roberto Lavagna

"Roberto Lavagna está muy cerca de cumplir 77 años. Hoy a la mañana decidió lanzar oficialmente su candidatura a presidente de la nación por radio Milemium. Acaso está dispuesto a afrontar una guerra del cerdo contra los candidatos jovenes - Sergio Massa - Juan Urtubey - María Euguenia Vidal - Martín Losteau", expresó el conductor al inició del editorial.





"Cuál es el mensaje que busca bajar Lavagna", se preguntó. La respuesta fue la siguiente:





1- La edad es la madurez

2- Los jóvenes serán muy jóvenes pero hicieron macanas

3- A este país le hace falta la experiencia

4- A mi me respetan (peronistas, radicales, socialistas y liberales)





Sin el embargo para el conductor, no se trata de la guerra del cerdo, si no que del egoísmo. "El ex Ministro de Economía quiere que lo vayan a buscar entre todos los sectores políticos de la Argentina", señaló.





"Con todo respeto Lavagna, el problema no es la edad. Al contrario, su trayectoria es lo que todo el mundo respeta. Acá no hay ninguna guerra del cerdo. El problema fundamental de su armado político se llama ego". Por último el conductor cerró su editorial con una reflexión:





