"Está claro que está subiendo la pobreza y la desocupación, está claro que al final del Gobierno de Macri va a haber más pobreza, más desempleo y más desigualdad con este proceso que se está dando. Yo veo tres situaciones difíciles en materia social, hay más gente en los comedores comunitarios, más chicos que quedan a comer en la escuela, hay que declarar la emergencia alimentaria y hay que congelar 12 productos de la canasta básica porque estamos en emergencia alimentaria."



"Si siguen subiendo los precios se desajusta la situación social. Lo segundo es que hay sobre-endeudamiento de las familias. Hay que armar un sistema de crédito no bancario. Lo tercero es el parate en la actividad económica, el mundo de las changas está parada."





"Nadie tiene que tentarse con prender la mecha porque la situación es crítica de verdad, bajó el consumo de leche, se está rompiendo el contrato social, la gente no cree e el Gobierno y no cree en nada, la sensación es que hay que ir por la libre, uno se mata estudiando y otros vende droga. La oposición debe ser responsable. Massa habla con todos, nosotros queremos colaborar porque esto se está poniendo complicado de verdad. La política debe serenar, tranquilizar. Hay que apaciguar y plantear propuestas".



"Yo esperaría un cambio de gabinete y un plan económico, no hay plan económico que no sea ajustar. Hay que convocar al mundo de la producción y el trabajo. El Gobierno debe entender que somos 44 millones de personas, no solo los mercados".