"Hoy fue otro día difícil, estamos muy expuestos en este momento por lo que está pasando, hace algunos años no se hablaba tanto de Bloomberg en Argentina, ahora con lo que pasa todo el mundo nos está mirando todo el tiempo".



"Yo lo que veo es un malestar en los inversores por las cosas que van llegando, no solo la crisis, sino que las respuestas que van dando desde Argentina no convencen, pasaron de ser muy optimistas con Argentina a ubicarlos en la zona peligrosa. Los inversores miran mucho las reservas del BCRA y el peso circulante. Hoy se ve que las reservas van disminuyendo porque vende todo los días para contener el dólar. En los últimos días ya se ven retiros de dólares en los bancos de parte e al gente, eso es preocupante. El Gobierno debe contener a suba del dólar y tranquilizar a la gente".





Referido al traspaso a precios:



"En alimentos y tarifas se va a ver rápidamente el traslado a precios. Las naftas ya subieron hoy."



Acerca de cómo llegamos hasta acá:



"La Argentina en diciembre del año pasado estaba creciendo al 4%, el déficit se estaba reduciendo, la inflación estaban en 20%, cuando se baja la tasa se expande la economía, se cambian las metas. En marzo el peso debió depreciar su moneda como en todo el mundo, ahí el Gobierno decidió mantener el dólar atrasado, vendía dólares para contenerlo para que las paritarias no pasaran el 15%. Termina devaluando tanto porque los mercados ven este dólar atrasado y empiezan a fugar capitales".





Sobre la charla Trump - Macri:

"El mercado lo recibió bien,pero necesitan cosas concretas como decir que están negociando una línea de crédito con el tesoro de EEUU. Es difícil que alguien le preste plata a la Argentina hoy, lo intentaron pero no lo lograron".

"El Gobierno está en un círculo vicioso del que no puede salir y se ve en esto, para que no se traslade el dólar a los precios el Gobierno debería subir los subsidios energéticos. El Gobierno sube la tasa y baja el gasto, eso repercute en caída de actividad pero la caída de actividad perjudica sus ingresos, cae la recaudación y eso hace aumentar el déficit. Es un círculo vicioso del que no puede salir".



"En minutos el BCRA va a dar la expectativa de inflación de los privados, es probable que se ajuste por arriba del 40%E.



"Es difícil que el Gobierno pueda mandar una señal convincente a los mercados, eso es lo preocupante. Falta una medida contundente.