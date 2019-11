El gobierno de Macri, un verdadero perro del hortelano

Qué tremendo ser como el perro del horteleano, que no come ni dejan comer. En España el horteleano es la persona que tiene una huerta, una pequeña plantación de verduras y hortalizas. ¿Qué pasa con los perros? No suelen ser vegetarianos. No les gusta comer verduras. Son buenos guardianes de huerta porque no comen pero tampoco dejan que otros animales vegetarianos coman.





El gobierno de Macri terminó siendo una especie de perro del horteleano. No comen ni te dejan comer. Hace 1400 días que te viene pidiendo que no comas, que te esfuerces, que no consumas luz, que no consumas gas, que no viajes en bondi, que cargues menos nafta, porque el paraíso está por llegar. Pero nunca pasó.





La promesa de una vida mejor a costa de un esfuerzo inmenso. Vos hiciste todo el esfuerzo posible, achicaste consumo, pagas impuestos, pagas más tarifas, pero vivís peor. La pregunta en términos de Carrió sería: ¿Para qué me sirvió caminar 40 años por el desierto si nunca llegue a la tierra prometida? Entonces, conceptualmente estamos ante un perro del horteleano porque no come ni deja comer.





¿Cómo es la realidad de un trabajador argentino promedio hoy? Te voy a dar los 10 mandamientos del laburante argentino:





1- Trabaja en promedio 14 horas por día, está entre los primeros 10 países del está entre los primeros 10 países del mundo que más horas trabaja.

2- Gana en promedio $ 40.000 por mes, 650 dólares promedio. En 2015 eramos líderes de Sudamérica, ahora somos novenos.

3- Trabaja hasta el seis de Julio para el Estado, ese es el día de la independencia tributaria.

4- Redujo sus vacaciones exponencialmente (pasó de destinar tres semanas por año a una semana y media).

5- Come mal, seis de cada 10 adultos tiene sobrepeso, según datos del Ministerio de salud.

6- No quiere jubilarse nunca, el haber mínimo hoy es de $13.000.

7- No puede ahorrar. Solo el 11% de la población argentina puede ahorrar según una encuesta de reyes y filadoror.

8- El 54% tuvo que contraer deudas para llegar a fin de mes.

9- El 81% está muy preocupado ante la posibilidad de perder empleo.

10- La enorme mayoría siente que no puede caminar tranquilo por la calle, por miedo a que le roben o secuestren.





No hay opinión, no hay interpretación, no hay análisis. Es solamente información objetiva de lo que pasa a un argentino promedio. Siente que su moneda, no vale nada. Siente que su salario, se devalúa todos los meses. Ve cómo el changuito cada vez está más vacío. Pasa entre dos y tres horas diarias en el colectivo yendo al laburo.





¿Cuál fue la gran decepción con este gobierno? Que no se cumplió el pacto. Que no se cumplió la promesa original. El contrato social firmado ente Macri y la opinión pública era: 'Yo te banco'; 'vamos a vivir mejore'. El contrato solamente lo cumplió uno.





Por eso, el 48% de la sociedad argentina, termina votando enojada la vuelta de un gobierno que hizo mucho daño durante 12 años. Deja en un segundo plano la corrupción, la prepotencia, la soberbia para castigar pero sobre todo frenar a alguien que durante cuatro años se dedicó a empeorar mi calidad de vida. Alguien que no comió ni dejó de comer, un verdadero perro del hortelano.