El trabajo en la Argentina, cada vez más cerca de ser arrasada por el mundo

Señores: Tenemos un problema grave. El mundo no está diciendo que hacen falta menos charlatanes y más especialistas. El trabajo que viene requería más capacitación que nunca. Sin embargo, escuche el mapa del laburo que acaba de dar a conocer el INDEC:





En la Argentina somos 44 millones de personas, de las cuales 13 millones trabajan en el mundo privado . 19 millones cobran un cheque del estado. 2 millones de desocupados, dentro los que trabajan... 4.800.000 son asalariados no registrados, no tienen paritarias, no tienen indemnización si los echan, no tienen jubilación si se retiran. Por ejemplo, 7 de cada 10 empleadas domesticas no están registradas, están en negro. 6 de cada 10 trabajadores rurales, en negro. 5 de cada 10 trabajadores de la construcción, en negro. ¿Por qué las empresas no los contratan en blanco? Porque le tienen pánico a los juicios laborales, están asficiadas de impuestos y cargas sociales y porque están saturadas de costos.





Conclusión: El mundo ya está pensando en los trabajo del futuro como nano-tecnología, manejo de base de datos, programación e ingeniería informática, ciencias del medio ambiente, investigación científica, etc.





Como se darán cuneta, tenemos demasiados problemas para nuestro futuro laboral:





1- Hay casi 9 millones de personas que cobran plabes sociales y necesitan del estado para comer.

2- Hay casi 5 millones de personas en negro que, ante cada crisis, se vuelven más pobres y más vulnerables.

3- Los jovenes estudian profesiones que eran necesarias en el Siglo 20 y que en el Siglo 21 están super-poblados.

4- No hay incentivos para estudiar el mundo que se viene (ciencia, tecnología, datos, programación).





Entonces: Aunque nos duela mucho, Argentina por falta de planificación va camino a ser superada, va camino a ser arrasada cada vez más por el resto del mundo. ¿Por qué ningún político está hablando de esto en la campaña?





A- Porque son vagos y prefieren sacarse selfies como si fueran "tipos comúnes".

B- Porque son malos y te quieren ocultar la realidad.

C- Porque son burros y nunca se pusieron a pensar en esto.

D- Todas las opciones anteriores juntas.





Pensalo.. para mi, es la opción "D".