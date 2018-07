"Estamos ampliando la base de consumo"

Sobre que lo beneficia el aumento del dólar:



"Nosotros tuvimos ya una muy buena situación en el 2017 con un dólar que osciló entre los $13,00 y los $18,00, tuvimos récord de viajes internos, de viajes, de empleo turístico, en alojamiento, récord en turismo extranjero, nos ubicó en el 2017 en el primer lugar del Sudamérica, por primera vez por encim a de Brasil. No planteamos la estrategia sobre el tipo de cambio, pero sí creemos que un tipo de cambio competitivo evita dos cosas, no el viaje de turismo sino el viaje de compras al exterior que sí impacta, hay una caída del 35% del destino Chile y Asunción."





Referido a si Brasil es la peor competencia:



"Brasil es nuestro principal cliente también, somos buenos clientes de Brasil pero también son nuestro principal cliente, en segundo lugar los norteamericanos, un mercado que creció 16 puntos. El turismo es el cuarto complejo exportador de la Argentina, genera 5.700 millones de dólares de ingresos al país. Entre 1.1 y 1.2 millones de puestos de trabajo."



Acerca del turismo chino:



"Estamos muy lejos, no tenemos vuelos directos. Lo primero que hicimos fué facilitarles la llegada, creamos un sistema amable para las visas, todo chino c on visa de EEUU o Europa entra en Argentina, empezamos una negociación con líneas aéreas para tener ofertas de viajes, ahora queremos generar productos que nos incorporen a otra Ciudad de Europa como escala con parada. Sumamos un pabellón virtual que tenemos en acuerdo con Alí Baba, Mercado Libre en China, que se va a convertir en nuestro principal promotor de venta en China, venimos creciendo un 20% anual con el turismo chino."



Acerca de que es caro para los argentinos veranear en Argentina:



"Argentina es un destino muy diverso y tiene ofertas para todos los precios, el pasaje aéreo y el alojamiento son los dos grandes componentes del viaje, con el pasaje aéreo la estrategia es dar oferta, cuando hay oferta hay competencia, sea low cost o no low cost, Aerolíneas Argentinas es una empresa que es parte vital del proceso de transformación, no va a dejar de tener los clientes qu e tiene, lo que pasa es que estamos ampliando la base de consumo, eso es por la apertura, Andes, LATAM generan opciones de precios además de las low cost, eso porque se terminó con la desregulación."



Sobre los controles sobre Flybondi y los accidentes:



"El mantenimiento y los controles en términos aeronáuticos son iguales para todos. No hay un control A y un control B. Problemas puede tener cualquiera, un accidente. Argentina tiene uno de los stándares más altos de la región, sé que el Ministro Dietrich está ejerciendo mayores controles sobre las empresas. La low cost segmenta los servicios y abarata los costos, mi hija está viniendo de Córdoba por Flybondi porque trabaja y cuida su dinero. El público de perfil corporativo no va a dejar de viajar en las Aerolíneas".





Sobre qué piensan hacer para que la costa argent ina no tenga precios de Miami, para que no se aprovechen:



"Es una buena oportunidad para que no actuemos como argentinitos sino como argentinos, no nos querramos salvar en una temporada porque estamos trabajando para que Argentina sea uno de los grandes destinos del mundo. EN la apertura de la Feria caminos y Sabores aproveché para firmar un acuerdo con las dos grandes filiales, federaciones empresariales hoteleras, firmamos el mantenimiento de los precios del alojamiento para al temporada de invierno. Estamos trabajando para que los precios se modifiquen de acuerdo a los aumentos o la inflación real porque los costos son argentinos y no se puede aumentar de acuerdo al aumento del dólar".



"Va a crecer el turismo interno pero no creo que tanto como la gente que deja de viajar al exterior. La Argentina va a ser lo que querramos que sea, si queremos un país normal y decente seamos normales y decentes."