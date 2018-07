Las frases destacadas:

Acerca de si está en Rusia:

"Estoy en Rusia trabajando como analista de arbitraje para una cadena norteamericana, viendo todos los partidos".

Sobre Pitana dirigiendo la final del Mundial:



"La familia del arbitraje feliz, con mucho regocija, Pitana y yo somos los únicos, en 1950 hubo un tercero, que dirigimos el primer y último partido del Mundial, Maidana tiene 3 Mundiales también".



Referido a por qué aca no valoramos a los ábitros y dudamos de ellos:



"Tiene que ver con nuestra idiosincrasia, vivimos en una sociedad que tiene muchas aristas y le buscamos el pelo al huevo, nos cuesta valorar lo que tenemos, somos una sociedad autoflagelante, nuestra debilidad es el trabajo en equipo. Lo positivo es que esta forma de vivir te da un entrenamiento importante y en torneos como el mundial los argentinos tienen algo a favor".



Acerca de qué significa dirigir la final de un Mundial:



"Adentro, es uno de los riesgos más importantes que tenés que combatir es el error, todo el mundo te está mirando, es el tema que hay que trabajar en al previa con mucha concentración, quemando combustible en la parte emocional. Controlar las emociones, el mayor gasto se hace en al previa, en el momento del partido ya está".



Sobre qué consejo lo daría a Pitana:



"Es muy personal. No hay que relajarse. Estar muy enfocado y concentrado".



Referido a qué selección le gustó más:



"Este fué el Mundial del trabajo en equipo, quedó descartado el poder ganar el mundial con un solo jugador, quedó descartado la improvisación, el no trabajo mental, las grandes selecciones trabajan mucho el tema mental y emocional, el tema frustración, creo que las dos que llegaron lo hicieron por caminos en parte similares y en parte muy diferentes. Croacia nunca se da por vencido, Francia tiene un bagaje de juego impresionante a nivel personal y grupal, Bélgica e Inglaterra también, las 4 marcaron al diferencia".

Reviví el audio de la entrevista:

Horacio Elizondo con Viael.mp3