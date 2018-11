Gallardo rompió el silencio: "No ir a la cancha fue una sensación horrible"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, consideró este jueves que "fue una sensación horrible y feísima" no haber podido ir a la Bombonera por la sanción de Conmebol y calificó de "chiquitaje absurdo" a quienes criticaron su festejo en un balcón del estadio Monumental el cual explicó que fue "algo espontáneo para compartir con la gente".

"No ir a la cancha fue una sensación horrible, una sensación que no se la deseo a ningún entrenador del mundo . Una cosa es que no te dejen entrar al campo de juego y otra cosa apartarte de un episodio como este", señalo.

En una conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento matutino en el River Camp, Gallardo añadió: "La situación fue feísima, pero traté de asimilarla de la mejor manera y bancarmela".





"Fue angustia lo que sentí porque me pareció muy exagerado que me quiten la posibilidad y me priven de la libertad de ir al estadio y estar con mi equipo. Es horrible la sensación de no poder estar con tu equipo en un partido tan importante", aseveró.





Sobre el video que se viralizó festejando con simpatizantes que estaban en el "Monumental" después del empate 2 a 2 ante Boca, fue claro: "No fue una explosión, fue un desahogo de lo que había vivido, no busquemos cosas raras".