Acerca de la situación social:



"Nosotros venimos siguiendo la evolución del tema inflacionario, cómo pega en la canasta básica, lo venimos acompañando el tema desde el mes de marzo cuando iniciaron las clases con la universalización del desayuno y al merienda, en la Provincia hay 1.800.000 chicos que comen en comedores escolares, en marzo se universalizó, todos los chicos que van a escuela pública tienen desayuno y merienda, después acompañamos con distintos aumentos, el anuncio de la Gobernadora de hoy tiene que ver con el programa 'Más vida' que ese una tarjeta para compra de alimentos, el programa más grande de la Provincia, son casi 300.000 familias que lo reciben, también el refuerzo invernal y el subsidio a comedores".



Sobre cuánta gente vive del Estado en la Provincia:



"300.000 familias en el programa 'Mas Vida', 360.000 embarazadas y chicos menores que reciben leche cada día, 1.700.000 chicos en comedores escolar, a eso hay que agregarle programas nacionales como AUH y 'Haciendo futuro'".



Referido a la gente que vive del Estado:



"Hay un universo de alrededor de dos millones de personas".



Acerca de que va a costar volver a la cultura del trabajo:



"Nosotros tratamos, el Gobierno nacional lo hizo con 'Haciendo Futuro' que es la modificación de 'Argentina Trabaja' y 'Ellas hacen' y apuntamos a la capacitación, la contraprestación va de la mano de capacitarse e incorporarse el mundo del trabajo, hay un programa llamado 'Empalme' que pe rmite que loas empresas tomen gente que recibe planes sociales. Se está trabajando en ésto de romper prejuicios y bajar información al empresario. Hay que apuntar a un puente entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. En materia de alimentación eliminamos la incompatibilidad, pero uno apunta a la generación de empleo genuino".



Sobre si hace tres años había tantos chicos en los comedores:



"El sistema alimentario nacional no aumentó en cantidad, era un sistema que venía con $6,50 por chico y una deuda de seis meses, fue lo primero que hizo la Gobernadora desde el primer día, el primer año dimos un 100% de aumento en los montos, el 'Plan Más Vida' tiene suma fija por madre y una suma adicional por cada chico, está en $1.100."



Sobre si hubo aportes truchos en la campaña de la Provincia de Cambiemos:



"No tengo constancia de eso, la Gobernadora fué clara, puso todo a disposición de la Justicia e hizo un planteo valiente hacia adelante, discutir el sistema de financiamiento de l os partidos políticos y su decisión de, si llega a ser candidata el año que viene, bancalizar todos sus aportes. No hay que ocultar y hay que ser claros en cuanto a ésto".



Referido a si pone las manos en el fuego por el encargado de la campaña, Salvai:



"Absolutamente".

