Hernán Lombardi habló con el conductor de Viale 910 sobre la detención de Cristóbal López, Reforma Previsional y los incidentes en Congreso.

"Yo creo que tenemos, ante tanta noticia, que mantener la calma, es parte de mostrar serenidad, una República que está mirando hacia el futuro, tenemos que mirar los hechos con la serenidad de que estamos en una reforma permanente, pero no puedo dejar de reconocer que el intento de tomas de la Cámara de Diputados es un hecho gravísimo, pero también es bueno la fortaleza con que respondieron las instituciones del 83 a la fecha se había respetado a rajatabla el recinto nos gusten más o menos los Legisladores. Ellos son el pueblo en el momento en que sesionan"."Era Ministro de Cultura, Turismo y deporte en ese momento, la Argentina de hoy no tiene nada que ver con la del 2001. El intento organizado que sucedió ayer evidentemente implica un intento de asalto a las instituciones, en este caso específicamente al Parlamento, dejemos que la Justicia investigue hasta dónde llegan estas cosas. Anarquistas violentos hay en todo el mundo , la diferencia con Argentina es que esos grupos son repudiados por todo el arco político, acá se coordinaron estos grupos con algunos otros adentro de la Cámara"."Eso puede existir, no sé si son amplias mayorías o no Lo mismo que las cacerolas de anoche que fueron fogoneadas pero no lo consiguieron. No todos tienen mala fe. Ninguna democracia moderna puede convivir con este nivel de inadaptación que vimos ayer. Los policías jugaron la cabeza por las instituciones de la democracia, es una barbaridad que los detenidos ya estén libres, sobre todo si se prueba que fue una acción organizada contra el Parlamento"."La ley va alcanzando a todos, también a los poderosos, no existe solo para el punguista del tren, la Justicia también existe para los poderosos. También pienso en los tipos que no cobran los sueldos, estos tipos son multimillonarios y debían sacar de su bolsillo para pagar los sueldos. Tenemos que dar una discusión sobre la institución de los fueros parlamentarios y sobre al prisión preventiva, no sobre un caso en particular, hay que dar la reflexión para todos los casos".