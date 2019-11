La edad del pavo en el Congreso

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo, no estoy muy seguro. Está frase se le atribuye a Albert Einstein y no importa si la dijo o no, pero es rigurosamente cierta.





Está tarde quiero que charlemos juntos sobre la edad del pavo. El momento donde el ser humano experimenta el mayor grado de estupidez posible. Ese momento tan especial en la vida de los adolescentes. Esa etapa que va entre los 11 y los 15 años, aunque se puede estirar hasta los 20, 25, 28 y hasta los 40 años. Es una fase muy inmadura de la adolescencia.





¿Por qué se llama la edad del pavo? Porque se comportan como pavos. Los adolescentes se comportan así. Son muy sensibles y se enojan por cualquier cosa. Esa etapa en realidad se llama pubertad. Pero parece que en algunos países como la Argentina se puede extender incluso hasta los 60 o 70 años.





Evidentemente algunos diputados y senadores siguen sin poder superar la etapa de la pubertad. Les quiero contar que entre la cámara de senadores y la cámara de diputados tenemos canojeados 1819 proyectos de ley. Para esos proyectos no hay tiempo. Para lo que sí hay tiempo es para largas discusiones sobre si en Bolivia hubo o no un golpea de Estado. Nadie dice que es una discusión menor. Nadie dice que no es un tema de agenda. Pero, con todo el respeto del Señores: bienvenidos a la edad del pavo.Para esos proyectos no hay tiempo. Para lo que sí hay tiempo es para largas discusiones sobre si en Bolivia hubo o no un golpea de Estado. Nadie dice que es una discusión menor. Nadie dice que no es un tema de agenda. Pero, con todo el respeto del mundo no estaríamos siendo Dinamarca como para perder días o semanas enteras en discutir sobre Evo Morales.





Esta mañana me tomé el trabajo de buscar en la página de la cámara de diputados algunos de los proyectos de ley que están cajoneados y no avanzan en la cámara baja. A saber:





1- Legalización del aborto.

2- Registro único de adoptante.

3- Registro nacional de bancos de leche materna humana.

4- Declarar servicio esencial la educación obligatoria y secundaria.

5- Excención del IVA a los servicios públicos de agua, luz y gas para casas particulares y pequeñas y medianas empresas "PyMES".

6- Creación un registro nacional de cáncer.

7-Multas graves a la publicidad o incentivo de bebidas alcohólicas.

8- Prohibición de contratación de personal para el poder ejecutivo durante los seis meses previos al fin del mandato.

9- Régimen de alimentación saludable en entornos escolares.

10- Licencia para trabajadoras madres con hijos que tengan síndrome de down.

11- Obligatoriedad de la educación inicial desde la edad de tres años en el sistema educativo nacional.





Todos estos proyectos de leyes están buenos, son necesarios, son interesantes, le cambian la vida a la gente, ayudan a vivir mejor. Sin embargo, para esto no hay tiempo en el Congreso. Pero para debatir sobre Bolivia, sí. Con la sesión especial de ayer, diputados sesionó ocho veces en todo el año. El senado siete veces en todo el año.





Hago una pregunta bastante pava: ¿Qué pasa si vas al trabajo una vez por mes? Te echan. ¿Qué pasa si los diputados y senadores aprueban 18 leyes en todo el año? No pasa nada.





Argentina tiene... 40% de pobreza, 55 puntos de inflación, dos millones de desocupados, la mayor deuda externa de su historia con el FMI y las provincias como Chubut donde no hay clases hace 17 semanas. Pero nuestros legisladores están convencidos de que viven en Canadá. Les aseguro que la edad del pavo se puede prolonga indefinidamente.