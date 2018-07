La entrevista a Juan Manuel Urtubey: Candidato a presidente, CFK, aborto, FMI y FFAA

Sobre si va a ser candidato a Presidente:



"Estoy ayudando para que en Argentina podamos construír una opción superadora, que nos saque de la pelea, de esta grieta absurdo que solo atrasa, quiero colaborar con eso, la consecuencia de quién es candidato o no debe ser la consecuencias, no la causa. A los argentinos nos está yendo mal, hay que construír algo superador, anteponer una co nstrucción colectiva por encima de las ambiciones personales, después vemos quién mejor puede llevar adelante ésto."



"Así como hay que ayudar hoy al Presidente estemos o no de acuerdo, a la Argentina le tiene que ir bien. Si le va mal al Gobierno nos va mal a todos, hay tipos mediocres que piensan que le vaya para llegar ellos. No, Dios quiera que le vaya bien al Presidente y a nosotros nos puede ir mejor, la política argentina tradicional apostó al fracaso del otro. Así no sirve. Que al otro le vaya como el culo para ser más competitivo. Las cosas no están saliendo bien pero la gente está evolucionando y dice que este Gobierno debe terminar su mandato."



Acerca de cuán tóxica es CFK para el país:



"Es bastante a mi juiiocio,pero yo no le puedo faltar el respeto a un porcentaje de los argentinos que cree que puede ser una s olución para los problemas argentinos. Yo creo que en Argentina hay que construír algo superador sino seguimos estancados en la pelea de políticos."



Acerca de si al Gobierno le sirve confrontar con CFK:



"Muchísimos porque es menor peor que lo anterior. Hay que animarse y cambiar esa lógica, trabajar entendiendo que el que piensa distinto solo piensa distintos, aceptarlo y construir algo mejor en la diversidad."



Sobre Lavagna:



"A mí me parece un tipo súper interesante, tuvo experiencia y le fue bien, hizo las cosas bien, es otro más que puede aportar, hay que correrse de los nombres propios, no depender tanto de una persona sino de un equipo."



Acerca del rechazo del kirchnerismo al anuncio del Presidente sobre las FFAA:



"Prejuicios. La ley de seguridad interior habla hoy de la necesidad del consejo de seguridad interior, coordinando las tareas operativas de las FFAA y las fuerzas de seguridad, con la ley de hoy se pueden realizar algunas de las acciones que se plantea, hoy ya está habilitado, hay que hacerlo dentro del marco de la ley. Hay que discutir menos y trabajar más. La amenaza exterior ya no es la declaración de guerra, el mundo cambio. Discutimos con prejuicios del Siglo XX y con cosas horribles que pasaron pero ya pasaron, Nuestro principal enemigo es el narcotráfico, o pensamos en eso o estamos complicados".



Sobre la inflación y la devaluación:



"Eso impactó en la calidad de vida de los argentinos de manera notable, y todavía no terminó de impactar, eso nos va a complicar mucho, es un año difícil y va a seguir siendo un año difícil. Buscamos competitividad siempre de la misma forma, teniendo logística, financiamiento, transporte somos más competitivos, con el tipo de cambio solo no resolvemos el problema".



Sobre el acuerdo con el FMI:



"No me gusta, los problemas nuestros lo deberíamos resolver los argentinos, pretender que venga alguien para que vos te tengas que comprometer para hacer lo que hay que hacer. Acá hay un problema de confianza, no de dólares, hay que generar confianza en la Argentina, mantener las reglas del juego. Acá no ha habido inversión y sin inversión no hay trabajo, nosotros lo que necesitamos es trabajo. Hasta ahora no hicieron las cosas bien, no dudo de su buena voluntad pero las cosas no salieron bien. Abusar del mecanismo de acción y error hace que el capital no venga porque es cobarde, no quiere riesgos".



Referido a las retenciones:



"Hoy cada decisión hay que tomarla de acuerdo al mundo en el que vivimos, hoy hay que seguir con la baja de la retención porque Argentina necesita exportar para ganar más, para que entren más dólares de los que se van".



Acerca de la ley del aborto:



"Yo estoy a favor de la despenalización, no creo que al mujer deba ir presa por interrumpir el embarazo, tengo algunas diferencias con el proyecto, creo que hay cosas que arreglar, como la objeción de conciencia, hay que respetar al libertad de las personas y las instituciones. Creo que se ha avanzado más de lo que debíamos avanzar. Los Senadores de mi Provincia piensan diferente y son ellos los que van a decidir. Hay que aceptar la diversidad de ideas".

