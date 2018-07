"La inseguridad es la mayor preocupación"

Reviví el audio:





Larreta con Fantino.mp3





Acerca de la gente que vive en la Ciudad:









Sobre las obras en construcción que ocupan veredas y calles:



"La obra debe asegurar el paso de la gente, debe ser un paso seguro, es cierto que hay gente que no cumple y debemos apretar más el control de eso".



Acerca de los que venden comida en la calle:



"No se puede poner una parrilla sin habilitación, sobre Sarmiento hay dos que tienen habilitación histórica, en Dorrego y Figueroa Alcorta hay una. Hay gente que tenía habilitación histórica, en Palermo se redujo la venta de comida pero algunas quedaron porque tenían habilitación histórica".

Acerca de las grúas:



"Están concesionadas hace 20 años, hace 5 años, cuando venció la concesión sacamos una ley para concesionarla de vuelta y un Juez paró todo, le dió un amparo, nos tuvo un año y medio parados beneficiando a los que estaban, volvimos a llamar a licitación, hace dos años nos aprobaron llamar a licitación para mejorar la tecnología, volvieron a pararlo judicialmente, apelamos y la Cámara nos dió la razón, en agosto va a comenzar el cambio. Si Dios quiere y los Jueces no nos paran de vuelta en septiembre empieza a cambiar, cambian las grúas y la tecnología".



Sobre las grúas que se llevan autos a los que se les terminó el tiempo del parquímetro:



"Porque la sacan un lugar a quien quiere estacionar".







"La vereda es responsabilidad del frentista salvo que la haya roto una empresa de servicios o la raíz de un árbol,en el c aso del árbol es responsabilidad de la Ciudad. Las empresas de servicios rompieron todo y tuvimos muchos problemas con las veredas aunque ahora estamos haciendo obras de veredas como nunca"."La obra debe asegurar el paso de la gente, debe ser un paso seguro, es cierto que hay gente que no cumple y debemos apretar más el control de eso"."No se puede poner una parrilla sin habilitación, sobre Sarmiento hay dos que tienen habilitación histórica, en Dorrego y Figueroa Alcorta hay una. Hay gente que tenía habilitación histórica, en Palermo se redujo la venta de comida pero algunas quedaron porque tenían habilitación histórica".

Duermen en la Ciudad 3 millones de personas. Si tomás el área metropolitana hablamos de 14 millones. En este momento debe haber en la Ciudad 6 millones y medio de personas, una de las pocas ciudades del mundo que d e día duplica su población. Somos 6 millones de los cuales 3 se van a dormir a otros lado pero viven todo el día acá""Es la preocupación número 1 que tenemos y tengo en la Ciudad. Hasta hace dos años la seguridad era responsabilidad de la Policía Federal, cuando asume Macri nos pasa la Federal que estaba en la Ciudad a la Ciudad, 19.000 policías que a ntes trabajaban en la Federal pasaron a la Ciudad, nosotros ya teníamos más de 6000 de la Metropolitana, los juntamos, el 1 de enero del 2017 se crea la Policía de la Ciudad, ahora tenemos 24.300 policías en la Ciudad"."El arrebato es el principal delito, un porcentaje es gente que viene manejando una moto. Es el robo cotidiano de la calle, muchas veces con poca violencia, en algunos casos lo hace gente en moto, en otros es gente caminando que sale corriendo"."Es un problema y es difícil alquilar, a fin de año sacamos una ley para que el costo de la inmobiliaria lo pague el dueño, no el inquilino, hay mucha gente que tiene la plata para pagar el mes peor no los 4 o 5 meses para pagar los gastos. Esa ley está vigente"."Segundo tema es la garantía, te piden una garantía de un inmueble, si alquilas es porque no tenés inmueble, mucha gente tiene la plata para alquilar pero no tiene garantía, por ejemplo gente que viene a estudiar a la Ciudad. Hace tres semanas sacamos una propuesta, el Banco Ciudad te va a dar un seguro de caución que pagás en 24 meses. Mucha gente no puede pagar esos dos meses de depósito. Proponemos un cambio en la norma, no poner el dinero por adelantado, poner la caución del Banco Ciudad. Queremos bajar el costo para entrar al alquiler"."El otro tema es el tema de los departamentos vacíos en la Ciudad, estamos es tudiando para ver cómo promover que la gente lo ponga en alquiler"."En el Instituto de la Vivienda de la Ciudad tenemos un grupo de asesores que asesoran a a gente cuando sienten que la están cagando con el alquiler, asesora dueños e inquilinos"."Se hizo una obra muy buena en Soldado de la Frontera, hay que avanzar con la obra de las laterales, yo estuve esta mañana ahí, lo de la plaza no sabía que había quedado sin luces, voy a ver qué pasó"."Yo recorro la Ciudad, vivo en la Ciudad, esta mañana estuve en Lugano I y II; la mejor manera es hablar con la gente".Chapas de discapacitados en todas las puertas."Es un reclamo que tengo, gente que dice que hay certificados truchos, el certificado de discapacidad se lo da un médico, desde el Gobierno no podemos cuestionar eso, ahora estamos más estrictos con eso pero no podemos cuestionar la firma de un médico".