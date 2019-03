La interminable caminata de los argentinos a tierra prometida

El editorial arrancó con una breve introducción de la historia de Moisés y el pueblo judío a la tierra prometida. Luego se basó en el "cuentito" que expresa el gobierno, "todavía estamos saliendo de la tiranía kirchnerista".





Sin embargo, el conductor profundizó el mensaje que baja el gobierno: "Se dará cuenta el presidente de los argentinos que mientras Argentina camina a la tierra prometida nos convertimos".





1- La segunda moneda más devaluada del mundo

2- La cuarta inflación más alta del planeta

3- La tasa de interés mas elevada del globo terráqueo.





Además Jonatan Viale, repasó el mensaje de Macri, "aguanten", "no se quejen", "ya llega el amanecer". ¿"Entenderá Macri que esa luz no se ve y que la gente no aguanta más"? agregó.





Por último cerró su editorial con una conclusión: "Si lo único que tienen para ofrecer es "somos nosotros o el caos", "somos nosotros o Venezuela", "somos nososotros o el cuco", entonces lamento informarles que habrán fracasado".





Reviví el audio: