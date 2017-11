Todavía no comenzó el Mundial de Rusia y Lionel Messi ya hizo una promesa si Argentina sale campeón. El capitán de la selección argentina confirmó que si se corona campeón del mundo emn 2018 se va caminando hasta la basílica de San Nicolás.



La propuesta surgió por parte de un cronista de TyC Sports, que le preguntó a Lio si se animaba a ir caminando de Rosario a San Nicolás si la selección dirigida por Jorge Sampaoli salía campeón. "Obvio!, me voy caminando a San Nicolás", respondió.



Después evaluó la posibilidad de caminar desde su casa de Arroyo Seco, distante a 36 kilómetros de la ciudad bonaerense, iniciativa a la cual se prendió su amigo, Kun Agüero. "Vamos al trote", tiró el delantero del Manchester City.



Cabe destacar que, de cumplirse el sueño de salir campeón, serán unos cuantos feligreses de la selección nacional que acompañen a los jugadores hacia la virgen.



No es la primera promesa en la historia del fútbol argentino. Hay un mito que rodea al seleccionado campéon de México '86. Al parecer, la delegación habría prometido visitar la virgen de Tilcara tras la obtención de la Copa del Mundo, hecho que nunca realizó.



A partir de eso se creer que la selección acarrea un maleficio por no cumplir con esa peregrinación al norte de Jujuy.