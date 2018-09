"Las consecuencias van a durar hasta segundo trimestre del año que viene"

Florencia Donovan





"Nosotros pensamos que había pasado lo pero en junio pero no había pasado, el dólar subió el 30% solo en agosto, no sé si pasó lo pero pero comenzamos una nueva meseta cambiaria, hay que ver lo que pasa con el acuerdo con el FMI y si eso termina de aquietar las aguas hasta diciembre, vamos dando pasos cortos porque los mercados lo que miran es la política".



"Era imposible sostener el cuadro tarifario pero el tema es cómo se subieron, a eso hay que sumarle la inflación en los alimentos y otras cosas, no solo es suba de tarifas, encima con paritarias que con suerte llegaron a un 20%. Este año los salarios van a perder como poco 10 puntos". "El Citi habla de un 50% de inflación para este año en un informe. El Gobierno no quiso hacer el ajuste y lo hizo el mercado, ahora todo el mundo es más pobre".





"El huracán pasó, ahora es tiempo de ver qué dejó a su paso, que no sople viento no significa que no haya quedado un tendal, ver qué pasó con los heridos,ver si hay enfermedades contagiosas y ver cómo se va a reconstruir esto. Por ahora no sopla más el viento, por ahora. Lo que antes era una bicicleta ahora es una motoneta en términos financieros, por eso el dólar quedó quieto, una tranquilidad atada con alambre".



"Septiembre en los primeros 15 días ya tuvo un 5% de inflación. Probablemente lleguemos a 7% u 8% en un mes. Eso pone un piso de 45% para todo el 2018. Eso se da la misma semana en que el Gobierno presenta el presupuesto y habla de inflación de 42% para este año".





"Gran cadena de electrodomésticos habla de caída del 40% en venta de unidades este año. En los celulares se esperan caída de entre el 20% y el 30% en cuanto a unidades".





