Los 7 liderazgos involucrados en el conflicto de Bolivia

Estamos viendo y escuchando en las últimas horas un desfile de todo tipo de presidentes metidos en la cuestión Bolivia. Evo Morales, Trump, Alberto, Cristina, Correa. Entonces quería que charlemos juntos sobre liderazgos. Porque está tragedia que está ocurriendo en nuestra región puede ser un excelente aprendizaje par Argentina sobre qué tipo de líderes queremos o necesitamos.





En la mitología griega hay varios tipos de liderazgos. Zeus, es como tiene que ser un buen líder: tener una buena relación con sus subordinados. Poner orden con autoridad cuando hay que hacerlo. Compartir la información. No dejar que se creen falsos rumores en el grupo. No creerse eterno. No maltratar. Fomentar que haya diferentes ideas. No imponer una verdad única. No meterse en todo. Saber delegar. Nombrar ministros o asesores que sepan. Planificar.





Lamentablemente Bolivia acaba de bajarle un poco más el precio a la democracia de América Latina. Pero por lo menos tenemos en claro qué tipos de liderazgos queremos para nuestro país y qué tipos de liderazgos despreciamos.





¿Qué tipos de líderes vimos hasta ahora con el conflicto de Bolivia?





1- El líder Mirtha Legrand: líder que no se jubila nunca, el que no se quiere retirar, el que se cree eterno. Evo Morales, Correa, Lula, Cristina, Maduro, esos líderes a los que les cuesta horrores encontrar un continuador o un sucesor o un heredero.





2-El líder Micky Vainilla - Bolsonaro: el tipo que mira con nostalgia las fuerzas armadas. El que ama los uniformes verdes. El que dice que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Quiere poner una bomba en la Vila 1- 11 - 14. A ese que no hay manera de explicarle que el ejército no se puede llevar puesto a un presidente.





3- Líder MC Donald's - Donald Trump: Totalmente imprevivisble, hace lo que le pinta. Dependemos del humor que tenga cuando se levanta. Toma decisiones que afectan al : Totalmente imprevivisble, hace lo que le pinta. Dependemos del humor que tenga cuando se levanta. Toma decisiones que afectan al mundo entre cuarto de libra y Big Mac. Si se levanta de mal humor o sus papas no tienen sal, te puede armar una guerra mundial con Irán y Corea del Norte. Si está de buen humor, te puede mandar a derribar el muro con México qué él mismo construyó. Es un problema porque nunca sabes si contas con él o no.





4- Líder 'muñeco de torta': Justin Trudeau, el primer Ministro de Canadá. Es divino, fachero, joven, pero no sabemos bien qué hace. Todo el mundo lo ama, lo copia, pero poco contenido. Nunca sabes si está con vos o con el diablo.





5- Líder Alexander Cannigia: el que no entiende la gravedad real de las cosas. El que cuando se está cayendo el mundo, pide que no lo molesten hasta que termina el partido de Boca (Macri). El líder que en el medio de un golpe de Estado te aparece haciendo un chiste sobre Riquelme y el Topo Gigo.





6- Líder 'Bombita Rodríguez': líder setentista con pantalones oxford que politiza todo. Las zapatillas Nike son políticas. El papel higiénico es político. El té inglés es político porque es imperialista. Discursos largos, exceso de carga ideológica. Acá puede entrar nuestro amigo Alberto Fernández.





Los argentinos no necesitamos ninguno de estos líderes. Necesitamos un presidente normal, moderado, radicalizado no cargado de ideología. Que pueda decir la verdad.





¿Cuál es la verdad? Que Evo Morales no se podía presentar como candidato porque hubo un referéndum popular que se lo impedía. Pero que tampoco los militares se lo pueden cargar sacando los tanques a la calle. Que condene el golpe de Estado pero que tampoco se convierta en el arquitecto de asilo político de un presidente que estuvo al borde de convertirse en tirano.





¿Es muy difícil encontrar un tipo equilibrado que no grite que no pegue patadas como un burro que construya relaciones maduras y que no divida al mundo entre buenos y malos? Evidentemente, estamos pidiendo demasiado.