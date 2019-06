Los campeones de los dislates

Los cartoneros existenn hace más de 100 años en la Argentina. ¿Como se le decía antes a un cartonero? "Ciruja", en tiempos coloniales el tratamiento de la basura era absolutamente privado.

Sin embargo, con la crisis del 2001 y la pobreza llegando al 50% del país, lo que más se recolectaba era carón. Se multiplicaron los carros, muchas veces tirados a caballo, repletos de cartón. Por eso "el ciruja" pasó a llamarse cartonero". Pensá que para comienzos de 2002 llegó a haber 100.000 cartoneros, en la Ciudad de Buenos Aires. Semejante descontrol, generó que aparezcan organizaciones y cooperativas para regular la situación. Por ejemplo el colectivo "MTE" (Movimiento de los Trabajadores Excluídos).

Sin embargo, el joven Juan Graboius hoy controla el "MTE" haciéndose el provocador, haciéndose el cool de izquierda, haciéndose el progre canchero tuvo ganas, una vez más, de competir a ver quién dice la imbecilidad más grande. Tras que el cartonero vive, malvive estresado de verdad vive preocupado para juntar los mangos para comer vive muchas veces en la calle o en paradores municipales, vive revolviendo la basura, aparece un gerente de la pobreza a coquetear con el "choreo de caño".

Siento que en la Argentina hay una competencia a ver quién dice la frase más disparatada. Porque se puso de moda decir cualquier cosa con tal de ganar dos minutos de fama. Porque mucha gente piensa que es transgresor a sin darse cuenta que están haciendo un papelón.

. Coincido.. el choreo no es para cualquiera.. mirá lo que hizo Boudou que no sabía que chorear y dejó todos los dedos marcados en Ciccone con sus amigos de Mar del Plata. Mirá lo que hizo López que no sabía donde guardar tanta guita y dejó 9 palos verdes en un convento. Mirá lo que hizo Jaime que no sabía que hacer con la guita y se compró un yate de lujo para que lo viera todo el mundo