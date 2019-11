Los nueve círculos del infierno argentino

Llegó el momento de hablar del infierno. Por lejos, el mejor infierno de todos es el de la divina comedia es el Dante Alighieri. No solo están los famosos nueve círculos, si no que tenemos un ante infierno. ¿Quiénes están allí? Los tibios los que no se juegan por nada, destinados a correr sin reposo, desnudos, perseguidos por insectos y avispas que los pican en todos el cuerpo. Estas almas están condenadas a no cruzar nunca el Río Aqueronte porque no tenían voluntad para. Luego sí , vienen los conocidos círculos infernales que diseñó el Dante.





Hace rato venimos insistiendo en este programa que Cristina Kirchner no se corrió de la presidencia solamente porque no le daban los votos. Tampoco se corrió de la presidencia solamente por un pacto judicial para no ir presa. Además de todo eso se bajó de carrera presidencial porque sabía que el próximo presidente tiene un país prendido fuego para manejar.





Primer círculo del infierno argentino: inflación de 60 puntos (Alberto no dio una sola idea de cómo bajarla, al contrario, dice que va a volver a emitir).





Segundo círculo del infierno argentino: pobreza. 4 de cada 10 argentinos (Alberto presentó un plan contra el hambre, pero no dice cómo salir de la pobreza estructural).





Tercer círculo del infierno argentino: planes sociales. 19 millones de personas dependen del Estado para llegar a fin de mes (Alberto no presentó una sola idea para reconvertir planes de trabajo).





Cuarto círculo del infierno argentino: deuda con el FMI. El año que viene hay que empezar a cancelar la deuda más grande de la historia universal que sacó el gobierno de Macri (Alberto ya está planteando que no se podrá, quita o default).





Quinto círculo del infierno argentino: encerrona con el dólar. Si salgo del super cepo se dispara a 90 pesos. Si mantengo el cepo, el blue en algún momento aumentará y la clase media no tendrá como ahorrar. Hay riesgo de excedente de pesos circulando que pueden terminar en hiper.





Sexto círculo del infierno argentino: región prendida fuego más Brasil y EE.UU jugando en contra. Bolsonaro tirando a matar. Trump, incómodo con la vuelta de Cristina.





Séptimo círculo del infierno argentino: El sindicalismo y los movimientos sociales queriendo marcar la cancha. Los taxistas no quieren Uber y te cortan la calle. Los pilotos de avión quieren líneas lowcost y te frenan los vuelos. Los piqueteros quieren más planes sociales y te acampan en la 9 de Julio.





Octavo círculo del infierno argentino: Encerraron con la tasa de interés por las nubes. ¿Cómo hacés para bajarla a niveles normales sin que haya presión por el dólar ilegal o contando con liqui? Pero si la dejás así, nadie invierte un mango y sigue la recesión.





Noveno círculo del infierno argentino: Los jubilados. Ganan $13.000 y la hubiación mínima, médidas en dólares cayó un 56% con Macri. Pero todo el Ganan $13.000 y la hubiación mínima, médidas en dólares cayó un 56% con Macri. Pero todo el mundo sabe que en los próximos años el sistema colapsa por el envejecimiento de la población. Pero si hacés una reforma previsional te prenden fuego a la calle.





¿Suficiente no? Ahí tenes nueve explicaciones, nueve datos duros con nueve círculos que explican por qué Argentina está en el infierno y será muy difícil de gobernar. Y el kirchnerismo en el 2015 también había dejado la Argentina en el infierno.





El problema es que cada presidente que viene le deja un país más complicado al otro. La única que se dio cuenta fue Cristina, que lo va a mirar desde su despacho de vice. Mucho más cómodo que el inodoro frío y oxidado de Ezeiza.