Matías Di Santi: "Hacemos escuela para que la gente se dé cuenta que sin saberlo amplifica la mentira en las redes"

Matías Di Santi habló con el conductor de Viale 910 en el estudio de La Red acerca de los enfrentamientos ocurridos por la reforma previsional y las fotos falsas que se publican en las redes. Reviví la nota.

"Nosotros empezamos a chequear noticias en el año 2014, durante los linchamientos populares. Empezamos a ver que recibíamos miles de visitas a nuestra información, creamos en Chequeado una sección que se llama 'Falso en las redes' hacemos escuela para que la gente se dé cuenta que sin saberlo amplifica la mentira en las redes. Tuvimos dos semanas acaloradas en el Congreso y mucha mentira, cuando aparecen estos hechos y también aparecen muchas más mentiras en las redes como la foto del protector bucal con los dientes, eso fue difundido por el Gobierno de la Ciudad unida a la foto del policía, si uno no pone la foto en Google para chequear la retwittea y se suma a la mentira, esa foto es de un luchador de Brasil y fue publicada en Corea; la foto de la abuela con un palo es cierta pero es del 2001, la tomaron fotógrafos de Télam. Aparecen cosas increíbles, fotos de potros países para hablar de otras situaciones o fotos de otros años es lo que más se hace, se replican acá aunque no son de acá, Brasil y España son los lugares de donde más fotos se toman para replicar acá"



"Este año aparecieron sitios en Argentina que te invitan a crear tu propia broma. Te inventan toda una nota con falsos textuales, le pasó a Dady Brieva. Nosotros formamos parte de una organización internacional que hace chequeos de datos en todo el mundo, Facebook está empezando a hacer un experimento para chequear noticias con determinados parámetros porque el dueño se dio cuenta que hay que prestar atención porque los están acusando de muchas cosas que se viralizan por su plataforma. La desmentida de una falsedad siempre tiene menos alcance que la mentira".



Sobre los que trabajan en Chequeado.com:



"Nosotros somos 16 personas, 7 periodistas en redacción, trabajamos mucho, nos preocupa mucho el equilibrio político y chequeamos a todos, a la oposición, al oficialismo, a la ahora angosta avenida de medio también damos consejos para evitar las falsas noticias"



"También estamos siguiendo las promesas de Macri, es una forma de rendir cuentas, lo que se ve es un Gobierno que toma medidas un poco más lento de lo que debería ser para llegar al 2019, algunas cosas que no cumplió ni va a cumplir".

Escucha el audio de la entrevista:

Matías Di Santi con Viale.mp3