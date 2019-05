Repasá las frases destacadas_

"No estaba cargada el arma. Estaba descargada. Hubiera sido más grave, es un arma de gran potencia. Hubiera sido un desastre. Es un arma de mucho poder de fuego".



"La causa está a cargo del doctor Bonadío, que está de turno. Tiene domicilio en General Pintos con su madre. Fue candidato como Consejero Escolar... después estaba llorando, diciendo que quería llamar la atención..."



Respecto a la seguridad del lugar:



"Antes era, no precario, pero violable la reja. El mundo está loco, y hay que tener seguridad, pero tampoco hay que aislar Casa de Gobierno".



"Lo importante es que la seguridad funcionó. Más allá de que es grave, el sistema de seguridad funcionó".



"Es una zona federal. La seguridad es compartida con la Ciudad de Buenos Aires. Son episodios... lo ideal es prevenir y que esto no ocurra".



Sobre si la calle se está 'calentando':



"Estos hechos pasan en todas las ciudades del mundo. En años eleccionarios hay hechos que ocurren. En los países donde no funciona la economía hay incertidumbre, la gente está estresada, más loca".



"Estamos ocupándonos de la prevención"