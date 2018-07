Acerca de si esperaba más de Brasil:





"No, la verdad que el primer tiempo fue sorprendido por las dos pelotas, la parada y la otra, el segundo tiempo tuvo el gol, el penal no cobrado, desperdició un par de oportunidades, un partido justo porque los de Bélgica jugaron muy bien. El 10 puede llegar a ser uno de los 3 mejores del mundo, no tiene la gambeta de Messi pero aguanta bien, es bueno".



Sobre que parece que no se le da a Neymar:



"Viene de muchos tiempo sin jugar, pero venía mejorando Neymar, no se tiraba tanto y salía jugando. El arquero también estuvo muy bien, el equipo desperdició oportunidades claras que normalmente no se desperdician".



"Yo estoy tranquilo por lo que ví, errores vamos a co meter, no somos un equipo muy alto, sufrimos pero también pudimos haber hecho más goles, son cosas del partido. Hay que ver fríamente, sacar conclusiones y pensar en el futuro, hay que seguir trabajando. No fuimos un desastre, no nos pasaron por encima".



Analiza las características personales y profesionales de Neymar.



Referido a su candidato para ganar el Mundial:



"Para mí el campeón es Francia, lo pensaba antes de iniciar el Mundial, Bélgica no va a soportar al presión de Francia, Francia es muy fuerte".

