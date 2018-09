"No desaparece, siempre hay un tema de simbología, hay que verlo con un ordenamiento distinto, por primera vez tenemos un Ministerio que responde a toda la cadena de valor, tenemos agroindustria, todo lo que es la parte de producción industrial, servicio y trabajo. Cada vez hay menos barreras entre servicios, agropecuarios e industria, esto nos va a permitir trabajar con cadena de valor más integradas, ahora podemos sentar, por ejemplo, sector pesquero con industria naval"."El dólar se va a ir estabilizando, estamos dando toda las señales que el mercado requiere en un momento difícil,hubo muchos factores externos a la vez que algunos errores propios, no podemos querer tener una macro equilibrada si no tenemos un equilibrio fiscal, pensamos que el mundo nos iba a ayudar para que ese proceso no sea tan difícil y los mercados se han cerrado muchos más fuerte, a nosotros nos pegó muy fuerte porque éramos los más débiles en materia de financiamiento".