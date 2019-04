¿Podrá darse vuelta la derrota por goleada?

¿"Podrá el gobierno dar vuelta está goleada estrepitosa y humillante que se está comiendo contra la inflación"?, fue la principal pregunta del conductor al recordar el partido que River dio vuelta frente a Polonia con gol de chilena de Enzo Francescoli.





El gobierno anunció el "operativo contención":





1- Congelamiento de precios por 6 meses de 60 productos (Aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur,

yerba, infusiones, azúcar, conservas,

polenta, galletitas, mermeladas y bebidas)

2- Cortes de carne a precios "accesibles"

3- Congelamiento de tarifas de electricidad, gas y transporte.





"En los últimos doce meses tuvimos una alza generalizada de precios del 54,7%. Sumando la inflación anual de casi todos los países de África llegás a la inflación anual de la Argentina", expresó. A la vez, repasó y comparó la inflación anual de la Argentina con la de otros países en el mundo , expresó.





Por último, Jonatan Viale cerró su editorial con una conclusión: "La única posibilidad que tiene Macri de ganar las elecciones es revertir esta locura inflacionaria; No hay bolsos de López que valgan; o hay apoyo de Mirtha y Susana que valgan; no hay protección del Grupo Clarín que valga; No hay auxilio del FMI que valga; si no logran frenar la estapida en los precios. La sociedad argentina no va a permitir seguir perdiendo la calidad de vida".





