Sobre que un policía enfrenta el conurbano por 22 lucas:



"No es solo la guita que cobran, están desprotegidos por la ley. La policía está desprotegida legalmente, la sociedad toda los cuestiona por este tema de odio, la realidad es que tuvimos mucha policía mala pero también hay muchos agentes muy buenos".



"Estamos en un punto en el que los asesinos, los violadores, necesitamos una verdadera prisión perpetua. En Argentina no existe, hoy solo las víctimas y los familiares de las víctimas tienen prisión perpetua y la aplica el delincuente, ellos a los 30 años como máximo salen".



Referido al Juez Rossi que fue absuelto:



"Yo fui víctima de Axel López, vivimos el mismo circo que la familia de Micaela García, hoy el tipo vuelve a ser Juez, vuelve a matar con una lapicera, hoy los jury son un circo en Argentina. A López lo defendió Zaffaroni, tenés que ver cómo lo miraba el tribunal, casi con admiración. Por suerte se está revirtiendo el abolicionismo, yo vi cómo me quemaban a mi familia y no por eso me drogué ni salí a matar a todo el mundo, una vida de mierda no es motivo para salir a matar a nadie".



Sobre el asesino de su familia:



"Pide todo tipo de beneficios que tienen los delincuentes, el último fué el extrañamiento, yo me convertí en un experto, descubrí por ejemplo que las víctimas no formamos parte de la instancia de ejecución de pena, gracias a la ley de víctimas que logramos que se votara el año pasado, ahora los Jueces tienen la obligación de escuchar a la víctima antes de liberar a alguien".



"Nos mano dura pedir la perpetua para este asesino de la policía que antes violó y mató a una mujer de 75 años, pónganse los pantalones largos y apliquen la prisión perpetua".

Reviví el audio:

