¿Puede solo una persona calmar a las fieras?

Había una vez un señor que era conocido por los dioses como el 'domador de fieras'. Se presentaba un mounstruo y Orfeo lo dominaba. Se presentaba un demonio y Orfeo lo dominaba, se presentaba una bestia salvaje y Orfeo lo dominaba. ¿Cómo lo hacía? Tocando la lira. Todo se calmaba, todo se detenía, todo el mundo se paraba a escuchar... cuandoe ste señor tocaba la lira.





Alberto Fernández juega a ser Orfeo. Quiere mostrarnos que puede controlar a los demonios más radicalizados del kirchnerismo. Juan Grabois y su reforma agraria; los piqueteros y sus acampes; los pilotos y sus paros salvajes. Los objetivos:





1- Que no se le complique la campaña rumbo al 27 de Octubre. No hacer olas, no provocar el enojo de la clase media, no agitar aún más la calle y no empeorar aún más la crisis que va a recibir.





2- Demostrar,e a la sociedad argentina que es un buen domador de leones. El mensaje sería: 'Macri tiene todo descontrolado', en cambio, si gobierno yo, vuelve el orden social.





La pregunta es: ¿Estamos seguros que esto es así? La respuesta de los pilotos acaba de llegar.





- Cristian Erhardt es el líder de UALA (pilotos de Austral): "El paro de 48 horas del fin de semana es inamovible. Nos sorprendió que Alberto diga eso".





- Pablo Biró es el líder de APLA (los pilotos de Aerolíneas): "Alberto cuando nos quiera pedir algo nos llamará, cuando tenga los equipos y gane las elecciones, nos pedirá opinión. La traducción es Alberto seguí participando.





Algo parecido ocurrió con los piqueteros. Una facción que responde a Barrios de Pie y la CTEP le dio bola a Alberto y afloojó con los cortes. Pero otra facción más dura enrolada en el 'FOL' (Frente de Organizaciones en Lucha) lo desafiaron ayer a través de una carta pública: "Las organizaciones sociales no debemos abandonar las calles bajo ningún gobierno en ninguna circustancia".





¿Se dan cuenta que la magia no existe? ¿Se dan cuenta que la Mitología griega es muy linda pero no es real? No existe que un señor solo agarre una lira como Orfeo y dome a todos los demonios por más cercanía ideológica que tenga.





Para que entiendan de quién estamos hablando, permitanme recordarles que Pablo Biró, el Secretario general del sindicato de Pilotos, es un hombre muy cercano a la agrupación La Cámpora. ¿De verdad creía Alberto Fernández que lo iba a poder domesticar saliendo por radio Futurock?





Lo que todavía no termina de entender el candidato Fernández es que hay una serie de actores que ya adquirieron tanto poder que se volvieron muy difíciles de controlar. Veníamos advirtiendo sobre el mito de Frankestein, la criatura descontrolada.





Le dieron mucho poder a Moyano y ahora te para el país con una huelga de Camioneros. Le dieron mucho a los piqueteros y ahora te prenden fuego la calle con un acampe en la 9 de Julio. Le dieron mucho poder al sindicato de pilotos u ahora te manejan Ezeiza y Aeroparque. Lo dijimos y lo repetimos que hoy queda más claro que nunca: 'Los monstruos que vos creás, gozan de buena salud'.