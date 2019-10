Se agrandó Chacarita ¿Para qué usamos esta frase los argentinos? Para señalar que alguien se siente más importante o poderoso de lo que fue realmente es. ¿De dónde sale esta frase tan argenta? Muchos suponen que está relacionada con el título de campeón Metropolitano en 1969. No es así... su origen es otro.





Chacarita vs Boca 9 de Mayo de 1948, en San Martín. ¿Saben lo que pasa? Goleada histórica por 5 a 1, hat trick en los últimos diez minutos que quedaban, con uno menos en el campo y con arquero lesionado.





¿Qué título se le puede poner a semejante hazaña? Obviamente, "Se agrando Chacarita". El editor anónimo de ese título, nunca supo que su frase se instalaría en el habla cotidiana de millones de argentinos y que iba a perdurar por décadas.





Señores se agrandó Chacarita. Verna, gobernador pampeano, avisando que Alberto no bajará el dedito; Cristina, tratando de psicópata a Macri; Alberto, tratando de 'desvergonzado' al presidente.





odavía no ganaron pero se comportan como si ya estuvieran en el poder. Todavía no ganan pero ya tenemos la sensación de que volvió el maltrato desde el atril. A medida que nos acercamos al 27 de Octubre, el nivel de violencia aumenta. Pregunto, con todo el respeto del mundo : ¿No están un poquito agrandados? ¿Se agrandó Chacarita? ¿O se agrandó Argentinos Juniors? T





Así como existe el teorema de Baglini, también tenemos el Teorema de Fernández: 'Cuanto más cerca se está del poder, más agresivo me pongo', cuánto más garantizado está el retorno al pider, más puteo, agredo, me crece mi soberbia, mi nivel de violencia'. ¿Por qué hacen esto? Hay una explicación estratégica y hay una cultural. La cultural es que son así, agresivos por naturaleza. La política es que están buscando consolidar el voto kirchnerista. No quieren perder un solo voto del 49% que consiguieron en las PASO.





¿Cuál es el problema de esta lógica agresiva? Que no bajan una sola idea de lo que van a hacer con el país:





1- ¿Qué va a pasar con el dólar teniendo en cuenta la diferencia con el paralelo? ($60 vs $72).

2- ¿Qué van a hacer con la deuda externa? (El año que viene hay que pagar U$S 22.000 millones.

3- ¿Cómo van a bajar la inflación del 55% anual?

4- ¿Qué van a hacer con los planes sociales?

5- Van a seguir tolerando los piquetes?

6- ¿Qué va a pasar con las causas de corrupción que involucran a CFK?

7- ¿Van a apoyar o van a condenar la dictadura de Maduro en Venezuela?





Sobre estos temas de agenda pública hay una sola respuesta. Por el contrario, lo único que estamos viendo es la vuelta de viejos fantasmas del pasado... la embestida a los que piensan distinto. ¿Saben lo que pasó en el Coliquio de ide en Mar Del Plata? Igualito a los viejos tiempos... la orden que bajaron Alberto Fernández y Cristina Fernández fue vaciar el Coloquio de dirigentes kirchneristas. Solo hubo dos presencias aisladas: Héctor Daer (Jefe de la CGT) y Daniel Filmus.





La pregunta es: ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez se agrandó Chacarita?