"No sé cuánto era lo previsto, por qué había previsión, en Argentina desde septiembre volvimos a la normalidad de lo que dice nuestra ley de hidrocarburos, el libre comercio de combustibles, había estado intervenido en función de la ley de emergencia económica que terminó a fin de año. Había algún tipo de acuerdo pero la devaluación, el incremento del precio del petroleo, YPF no creía conveniente, cuidando sus clientes y teniendo en cuenta el plan de inversión que tiene, sostenible lo que se había acordado de palabra"."Es difícil pronosticar, lo que va a pasar es que vamos a tener sistemáticamente la nafta y el gas oil más barato de la región y del mundo , dentro de los cambios que se hicieron, cambió la estructura del impuesto a los combustibles, si el precio del petroleo aumenta tanto, eso va a tener menos impacto en el costo al consumidor. YPF y el resto no suben los precios a un nivel excesivo o como en el exterior.