"Yo quiero ver un proyecto, después le ponemos nombre al entrenador"

"Qué vienen fallando. Hay una serie de cosas que vienen fallando,es un buen momento para abrir un nuevo capítulo de verdad donde pasen a ser importantes las instituciones, la camiseta de la selección , que se respeten las autoridades nos gusten o no, que cada uno cumpla su rol, cuando no se cumplen los roles tenemos problemas. Hay que elegir gente por idoneidad. Hay que hacer un manual de la selección y enseñarlo a los chicos desde los 13 años."

"Que no vengan. Necesitamos un proyecto. Más allá del resultado porque es fútbol, no nos volvamos locos, se necesita un proyecto. Del mundial nos vinimos desvirtuados, eso es lo que duele, no te hablan de cómo jugamos sino de lo que pasa en Argentina".





"Hay error desde el periodismo en a veces usar la crítica exagerada que termina siendo descalificadora. El jugador está en un lugar de exposición y debe aceptar la crítica porque siempre lo van a criticar".



"Me gusta. Son cosas que te ponen más cerca de ganar. Tenemos que volver al tema de que la camiseta es lo más importante".



"Critico la lista que designó el Entrenador pero no sé qué pasó en el vestuario, estuvimos prendiendo velas para que se recupere Mercado, si prendemos velas para que se recupere Mercado es porque algo está mal atrás, se dejó de trabajar en el equipo. No es el problema de un nombre, yo quiero ver un proyecto, después le ponemos nombre".



"Está con la edad justa pero tiene que ver con el Entrenador que venga, a lo mejor quiere apostar por arqueros jóvenes, Armani ya tiene 31 años, llega con 35".



"No. Bilardo jugaba siempre igual. Jugábamos así siempre. Cambiaba nombres pero jugábamos siempre igual". No sé, hay que olvidarse de Messi, Messi es el mejor del mundo en el campo del juego pero por ahí el pibe no es el mejor siendo líder o eligiendo un lugar para concentrar, hay que refundar, si vos tenés un buen equipo viene y juega Messi".





