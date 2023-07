Murió un nene de dos años durante un vuelo de Aerolíneas Argentinas: los motivos

Un niño de dos años perdió la vida en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Resistencia, según confirmaron fuentes de la compañía aérea. El pequeño, quien padecía leucemia, viajaba junto a su madre hacia la capital de Chaco cuando se descompensó apenas minutos después de despegar.

La mujer solicitó ayuda al personal de a bordo y de inmediato se acercaron dos médicos que se encontraban en el vuelo para asistir al niño. Ante la situación crítica, el piloto tomó la decisión de regresar al Aeroparque, ya que estaban relativamente cerca de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en Gualeguaychú, Entre Ríos. Sin embargo, cuando el avión aterrizó, el niño ya había fallecido.

Según informaron fuentes de la aerolínea, el equipo médico que atendió al niño declaró su fallecimiento una vez que se encontraban en tierra. Posteriormente, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el lugar y tomó declaración a los testigos del trágico suceso.

Este lamentable incidente ha dejado consternados tanto a los pasajeros como al personal de Aerolíneas Argentinas. La compañía expresó sus condolencias a la familia afectada y se comprometió a brindar todo el apoyo necesario durante este difícil momento.

Las autoridades correspondientes realizarán una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de la descompensación y el fallecimiento del niño.

¿Qué dijo la madre del nene fallecido en un vuelo?

"Tanto miedo tenía de que me dejes y mirá donde estamos mi niño. La verdad que sos un guerrero. Gracias por tu gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto. Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", escribió en Facebook la madre del nene horas después del episodio.

"Dame fuerzas para no dejarme caer por tus hermanos que ellos me necesitan más ahora que sufren tu partida. Qué más decirse si se que no voy a dejar de recordarte a cada minuto que pase. Gracias por tanto y perdón por no hacer nada mi amor", agregó.