Murió uno de los argentinos atacados a machetazos en una playa de México

Benjamín Gamond, un joven argentino de 23 años que fue brutalmente atacado a machetazos en una playa de Oaxaca, México, falleció este lunes en el Hospital General de la capital mexicana, donde había sido trasladado en un avión sanitario.

La triste noticia fue compartida por la familia de Gamond a través de las redes sociales. "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", escribió Facundo Gamond, hermano de la víctima.

La Cancillería Argentina, a través de fuentes oficiales, también confirmó la muerte del joven y expresó su solidaridad con la familia. El joven argentino había sido trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad de México debido a la gravedad de sus heridas en la cabeza.

El ataque ocurrió en la zona turística conocida como Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec. Aún se desconocen los motivos del agresor, pero se sabe que atacó con machetazos a los tres argentinos presentes: Benjamín Gamond, Santiago Lastra (22) y Macarena González (23), todos oriundos de Córdoba.

Benjamin_Gamond_Mexico.jpg

Los familiares relataron que Gamond se encontraba en México por segunda vez y había decidido instalarse en Tulum para trabajar en el sector gastronómico y ahorrar dinero. Santiago Lastra, amigo de infancia de Benjamín y compañero en el Tala Rugby Club, y Macarena González, su novia, también resultaron heridos en el ataque, pero se encuentran evolucionando favorablemente.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec informó que Gamond sufrió heridas graves en la cabeza, mientras que los otros dos jóvenes sufrieron lesiones en las manos, brazos y fracturas. Inmediatamente, recibieron atención médica en la costa y fueron trasladados de urgencia al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido.

La Policía municipal logró detener al presunto agresor, identificado como Cruz Irving Martínez Flores (21), originario de Ometepec, Guerrero.

El trágico incidente causó conmoción entre los conocidos y amigos de Benjamín Gamond, así como en la comunidad del Tala Rugby Club, al cual pertenecía. Las autoridades del club expresaron su pesar y enviaron sus condolencias a la familia del joven a través de un comunicado en Facebook.