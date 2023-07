A los 56 años, murió la cantante irlandesa Sinéad O'Connor

El mundo de la música está de luto tras la confirmación de la muerte de la reconocida cantante irlandesa Sinéad O'Connor, a los 56 años. La noticia sobre el fallecimiento de la artista, que alcanzó la fama mundial con el hit "Nothing Compares 2 U", fue confirmada por medios del Reino Unido.

A principios de julio, O'Connor había anunciado en su página de Facebook que se había mudado a Londres después de 23 años y estaba trabajando en un nuevo álbum, con planes de lanzarlo en 2024. Además, tenía prevista una gira por Australia y Nueva Zelanda, así como shows por Europa y Estados Unidos en 2025.

La vida de Sinéad O'Connor estuvo marcada por escándalos, problemas personales y tragedias. En 2022, sufrió la trágica pérdida de su hijo Shane, de 17 años, cuyo suicidio la sumió en un profundo dolor y desesperación. En ese momento, la cantante fue internada para recibir ayuda y evitar posibles intentos de quitarse la vida, algo que ya había ocurrido en el pasado.

En su último mensaje en Twitter, O'Connor compartió una imagen de su hijo y expresó: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma".

La trayectoria artística de la estrella irlandesa comenzó a los 15 años, cuando un representante de la industria discográfica quedó impresionado por su talento al escucharla cantar "Evergreen", de Barbra Streissand en un evento. Esto le abrió las puertas de la industria musical y le permitió lanzar su primer disco "The Lion and The Cobra".

Sin embargo, esta etapa inicial también estuvo marcada por la presión para que se ajustara a estereotipos y expectativas, algo a lo que O'Connor se opuso rotundamente, rapándose la cabeza y estableciendo su look característico.

Fue con el lanzamiento de su segundo álbum, "I Do Not Want What I Haven’t Got", en 1990, que alcanzó la fama mundial con el éxito "Nothing Compares 2 U", una canción originalmente escrita por Prince. La interpretación emotiva y poderosa de O'Connor llevó el tema al número 1 en varios países y le valió una nominación al Grammy por grabación del año, además de ganar un Grammy por mejor interpretación de música alternativa.

La trágica noticia del fallecimiento de Sinéad O'Connor conmovido a sus seguidores y al mundo de la música en general. Su legado perdurará a través de su música y su estilo único que dejó una profunda marca en la historia de la música.

Una vida marcada por el talento y la polémica

Nacida en Dublín en 1966, Sinéad O'Connor estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

En 1983, su padre la envió a una exclusiva escuela en Waterford, donde gracias a la ayuda de su profesor de lengua irlandesa, grabó cuatro canciones, dos de ellas composiciones propias, que más tarde aparecerían en su primer álbum. Al año siguiente formó parte de una banda. En 1985 falleció su madre en un accidente automovilístico, lo que significó una gran tragedia para ella a pesar de la mala relación que tenían. En muchas oportunidades, la cantante denunció el maltrato de su mamá.

Uno de los momentos más importantes que protagonizó, recordado por todo el mundo, fue cuando en 1992 hizo pedazos una fotografía del papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, condenando la pedofilia en la Iglesia Católica.