A los 83 años murió la cantante Tina Turner

Tras enfrentar una larga enfermedad, la cantante estadounidense Tina Turner murió este miércoles a los 83 años. La artista falleció en su casa cerca de Zúrich, en Suiza, acompañada por su marido.

"Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", anunció Bernard Dogherty, vocero británico de la intérprete citado por Sky News.

Tina_Turner_show.png

La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

Quién era Tina Turner

Con una poderosa voz que refleja la herencia de la tradición negra ligada al gospel, el soul y el rhythm & blues, Tina Turner se ha convertido en una figura icónica en el mundo de la música. Su presencia arrolladora en el escenario, combinada con su energía y movimiento corporal, cautivó a audiencias de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su éxito se esconden las peores humillaciones domésticas que se puedan imaginar. A pesar de ello, Turner logró sobreponerse y brillar por sí misma, opacando incluso la figura de su otrora famoso marido.

En la segunda mitad de la década del '70, Tina Turner se separó de su abusivo esposo Ike, cansada de las golpizas que este le propinaba. En ese momento, nadie habría apostado un centavo por su futuro artístico. Después de todo, ella había alcanzado la fama gracias a su esposo, quien no solo la respaldó en su carrera, sino que incluso le impuso su apellido.

Sin embargo, entre 1983 y 1984, la vida artística de Tina Turner tuvo un renacimiento. No solo se recuperó del divorcio con un fenomenal éxito comercial, sino que también tomó el apellido de su exesposo y lo relegó a un segundo plano en la consideración pública. Ike Turner pasó de ser el esposo abusivo de la estrella a iniciar un camino hacia el olvido al que años atrás ella parecía estar condenada.

Embed

Tina Turner, de ascendencia afroamericana y nativa, fue criada por una familia adoptiva blanca en Tennessee, Estados Unidos, bajo el nombre de Anna Mae Bullock. Su infancia no fue fácil debido al divorcio de sus padres adoptivos, situaciones de violencia entre ellos y la posterior crianza a cargo de una de sus abuelas, ya que sus padres mostraron poco interés en hacerse cargo de ella.

Después de mudarse a St. Louis y enfrentar la muerte de su abuela, Tina se reunió con su hermana mayor Ruby Aillene y juntas formaron un dúo musical. Fue durante este tiempo, a fines de la década del '50, que conoció a Ike Turner, un destacado guitarrista y cantante que siempre incorporaba a vocalistas femeninas en su banda.

En los años sesenta, Ike & Tina Turner alcanzaron la consagración como dúo musical, gracias a actuaciones enérgicas y una serie de éxitos como "Proud Mary", "It's Gonna Work Out Fine", "I Idolize You" y "River Deep, Mountain High". Sin embargo, detrás de las luces del escenario, Tina sufría violentos maltratos por parte de su esposo.

El declive del interés por el estilo de música representado por el dúo, junto con la crisis en su vida personal, afectaron la carrera de Tina Turner en la década del '70. Durante este tiempo, su logro más destacado fue interpretar el papel de "Acid Queen" en la ópera rock "Tommy" de The Who.

Posteo_Tina.png

Después del divorcio, la carrera de Tina parecía acabada, pero en 1983 su versión del tema de Al Green "Let's Stay Together" y "What's Love Got to Do with It?" la impulsaron de nuevo a la fama. Estos dos éxitos marcaron el comienzo de su exitoso álbum de 1984, "Private Dancer", que le dio a Tina una nueva identidad y consolidó su carrera con un estilo que conservaba sus raíces negras pero se adaptaba al pop de la época.

Desde entonces hasta su retiro en 2009, Tina Turner recorrió el mundo, vendió millones de discos y colocó numerosas canciones en las listas de éxitos, incluyendo "The Best", "Typical Male", "I Don't Wanna Lose You" y "Steamy Windows", entre otros.

Tina también dejó su huella en la gran pantalla, destacándose en películas como "Mad Max", donde interpretó el tema central "We Don't Need Another Hero", y de manera indirecta en la película autobiográfica "What's Love Got to Do with It?", donde su personaje fue encarnado por Angela Bassett.

En su tranquilo retiro, Tina Turner enfrentó una tragedia en 2018 con el suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo, pero los homenajes en su honor no cesaron, como el musical "Tina - The Tina Turner Musical", que se estrenó en Londres el año pasado y luego se presentó en Nueva York y Hamburgo.

En 2021, Tina Turner ingresó al Salón de la Fama del Rock And Roll por segunda vez. Esta vez fue reconocida de manera individual, después de haber sido aceptada previamente como parte del dúo de blues y funk que formaba con su esposo en 1991. Este honor es un testimonio de su impacto perdurable en la historia de la música.