Nadia Hasanbegovic: "Fui a la fiscalia y me encontré con esta respuesta"

-"Yo el miércoles estaba esperando el colectivo y veo que venía un carro de contramano por ruta 4, con un menor que maltrataba a un caballo pequeño. Llame al 911, viene la policía."



-"El animal estaba cansado, hablamos con los ocupantes del carro, fuimos a la comisaría, llame a un veterinario, porque no había en la comisaría, que constata el estado del animal y se eleva a la fiscal"



-"La fiscal ordena que el animal se entregue a zoonosis de Lomas de Zamora. Llame a Lomas y me dicen que se lo habían devuelto a los maltratadores. Fui a la fiscalia para saber y sucede esto"





-"La fiscal me dijo que no hará un seguimiento."+





