Naftas: "Está la posibilidad de no aceptar tarjetas de crèdito"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Las petroleras no van a bajar las naftas, hace poco YPF en Nueva York celebró la cotización en Bolsa, y dijo que había un 5 por ciento de retraso y un 15 por ciento en el diesel."



-"En noviembre el combustible iba a aumentar, ahora se cree que no"



- "Bajó el consumo general del combustible."



-"Frente a los sucesivos aumentos el pago con tarjeta recién se cobra a 28 días y ya el combustible había alcanzado. Muchas estaciones de servicio las dejaron de aceptar"



-"Siempre tratamos que las suspensiones sean el último eslabón de la cadena. Hubo algunos despidos pero no lo vemos como un fenómeno."







AUDIO DE LA ENTREVISTA