Nahir Galarza cambió uno de sus abogados y estudian cómo continuar su defensa

Los padres de Nahir Galarza, la adolescente acusada de asesinar a su exnovio, decidieron apartar al abogado Víctor Rebossio por no mantener una estrategia y en su lugar designaron a los letrados José Ostolaz y Pablo Sotelo, quienes estudiarán cómo continuar la defensa de la detenida.



"Estamos estudiando mucho la causa y las alternativas, no podría decir que vamos a continuar con la misma estrategia o la vamos a cambiar porque es una causa que tuvo mucha repercusión mediática y preferimos esperar", explicó Sotelo.



En declaraciones al diario El Día, de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el flamante abogado remarcó que el lineamiento que plantee lo van a "seguir y mantener" a lo largo del proceso judicial que enfrenta la joven detenida en el marco de la causa que investiga la muerte de Fernando Pastorizzo el pasado 29 de diciembre.



El cambio de los abogados defensores se justificó en el descontento de los padres de Nahir, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, con la actuación de Rebossio, a quien le criticaban que no tuviera una estrategia definida.



Ostolaz y Sotelo poseen un estudio jurídico dedicado exclusivamente a casos del fuero penal en el vecino municipio de Concepción del Uruguay.



El pasado jueves los flamantes letrados habían visitado a Nahir Galarza en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú, en donde se encuentra detenida.



Asimismo, el abogado Horacio Dargainz fue ratificado por los padres de la joven, que ahora cuenta con tres letrados para hacerse cargo de su defensa.



El crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió 29 de diciembre alrededor de las 5 de la madrugada y Nahir Galarza confesó más tarde haber sido la autora de los disparos salidos del arma reglamentaria de su padre policía.