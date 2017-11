Natacha Niebieskikwiat: "El hermano de Nilda Garré debería dar explicaciones"

Natacha Niebieskikwiat - periodista 24-11.mp3

"El Ara San Juan tenía que ir a su reparación de media vida para seguridad, eso demoró tres años en entrar al proceso de licitaciones. El Kirchnerismo en ese momento le daba vida a la industria nacional, por eso se le prolongaba el contrato en el tema de los Astilleros."-"En el caso del Ara San Juan entró en un proceso de licitación que nunca se supo. El hermano de Nilda Garré debería dar explicaciones. Un empresario me dice que la parte eléctrica y las baterías se compraron a una empresa alemana, pero no lo armaron los técnicos porque se le quería dar trabajo a los técnicos nacionales"-"El empresar io me dice que se lo dieron a personas que no tenían experiencia. Ayer Enrique Balbi dijo que estaba en condiciones de salir, no lo creemos. La Armada se maneja con una autonomía enorme. Salvo Jaunarena ningún ministro de Defensa sabía del tema."