Además contó la situación que vivió cuando los asaltantes llegaron a la casa: "Estábamos durmiendo y nos despertamos con alguien que intentaba abrir la puerta. Al no poder abrir la puerta, empezar a tirar cosas contra el ventanal. Salimos por la ventana del baño. Hice tres llamadas al 911, pero me cortaban porque no había señal".





"La persona de la empresa de seguridad se escondió al ver a los delincuentes. Cobran 1 mil lón de pesos por el servicio. Pareciera que son porteros no empresa de seguridad", sentenció al final de la entrevista. Revivi el audio:

, expresó Natalie Stal al inició de la entrevista.