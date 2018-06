"Necesitaba y quería la paz de ese abrazo con Maradona, me emociona"

"A Maradona lo dieron por muerto, me asusté cuando escuche ese audio".





"Fue un encuentro muy emotivo. Yo me sensibilicé mucho y Diego también".





Yo cuando me pasan el audio me comunico con la gente de él y me dicen que estaban en un avión privado volviendo a Moscú, lo vi sentado y tranquilo".





"Yo estaba con amigos en el palco, con Ignacio Galarza, con amigos. Inventaron una fábula tremenda".





"Yo esto lo tomo como un buen gesto, yo abrí la puerta y él me recibió 10 puntos, un abrazo de 50 segundos y un beso en la mejilla".





"Luego hablan de un complot contra el Chiqui Tapia, nada que ver, para mí lo importante era ésto. Me emociono porque estoy grande y necesitaba ese abrazo, por la paz que tengo hoy por ese abrazo, ese fué el encuentro que tuvimos y no hay más. Yo solo quería ese abrazo".





Escuchá el audio de la entrevista:





Guillote C.mp3

































¿Por qué esta cantidad de audios y fábulas que se arman? Yo viví un momento emotivo, muy sensible, un encuentro que me dió paz para el futuro sin ninguna segunda intención ¿Qué nos pasa? Yo estuve media hora con él antes del partido y mientras cenábamos escuché ese audio que lo daba por muerto