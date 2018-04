Néstor Roncaglia: "Si haces las cosas bien vas a tener el apoyo del Ejecutivo pero él que te va a juzgar es un juez'

Néstor Roncaglia - Jefe de la Policía Federal 09-02.mp3

Seguridad: "Nuestro protocolo de trabajo es el código procesal penal de La Nación que indica qué tengo que hacer y cómo tengo que trabajar ante cualquier hecho. No sé si hay un cambio de paradigma, es aplicar la ley". "&Ea cute;l que va a juzgar nuestros actos es un juez impulsado por un fiscal". "El policía tiene derecho a defender la vida de terceros y defender su vida". "Es analizar caso por caso y la totalidad de las circunstancias".Caso Chocobar: "El Presidente tiene todo el derecho de recibir a Cochobar. Eso no significa apoyar cualquier circunstancia". "El policía no quiere morir, quiere cumplir con su función que no es fácil. Nosotros sentíamos que, a veces, sobresalía más la percepción del delincuente". "Es un apoyo que se entiende". "Como persona que me apoyen mis jefes políticos está perfecto en cuanto a la motivación personal". "Si vos haces las cosas bien vas a tener el apoyo del Poder Ejecutivo pero él que te va a juzgar es un juez y un fiscal".Pistolas eléctricas: "Por nuestro pasado, trae una connotación negativa". "Ahora si la persona me está dispara ndo, yo no tengo porque usar un arma eléctrica". "Las pistolas eléctricas sirven para disuadir y para no causar un daño mayor".Capacitación policial: "Como Policía Federal, nosotros integramos las Fuerzas Federales con Gendarmería, Prefectura y PSA. No conozco el entrenamiento que tienen las policías locales". "El policía tiene que estar entrenado para utilizar un arma. La capacitación tiene mucho que ver". "El policía tiene que estar preparado para defender a terceros y defenderse".