Ni noticias de Ezequiel Barco en la práctica del Rojo de Avellaneda

Ezequiel Barco no se presentó por segundo día consecutivo en el entrenamiento de Independiente, que se realiza en el predio que la entidad posee en Villa Domínico, a causa del conflicto que tiene con la entidad debido a la negativa de venderlo al Atlanta United de Estados Unidos por 12 millones de dólares.



La figura del equipo que dirige Ariel Holan marca de esta manera el disgusto que le provoca que el club no acepte el ofrecimiento del equipo estadounidense y que haya manifestado a través de sus máximos directivos que no se vende por menos de 24 millones.



Barco tiene contrato hasta 2019 con la entidad de Avellaneda y en principio si llegaba una oferta de 12 millones el pase de iba a concretar, pero ahora el club pide el doble por el juvenil de 18 años y ello motiva el conflicto y su ausencia en las prácticas.



En otro orden, este viernes realizó el primer entrenamiento con el plantel Rojo el delantero Braian Romero, quien fue adquirido por Independiente a Argentinos Juniors por 2.300.000 dólares por el 80 por ciento del pase.





La cargada agenda de Independiente comenzará con dos amistosos en Mar del Plata: el sábado 13 enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata y el viernes 19 se medirá en el clásico ante Racing Club.El primer partido oficial será el miércoles 24 ante Rosario Central, como local, por la fecha 11 de la Superliga que fue postergado por la disputa de la final de la Copa Sudamericana.Los compromisos internacionales comenzarán el 14 de febrero con la ida de la final de la Recopa Sudamericana ante Gremio, de Brasil, en el Libertadores de América. La vuelta será en Porto Alegre el 21 de febrero.El debut en la Copa Libertadores, luego de seis años de ausencia, será el 1 de marzo en Venezuela ante Deportivo Lara por la primera fecha del grupo 7, que completan Corinthians, de Brasil y Millonarios, de Colombia.