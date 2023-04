Nicolás Trotta: "Mi candidata es Cristina, pero también podría apoyar a Massa"

Nicolás Trotta, exministro de Educación y director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, donde ayer Cristina Kirchner se presentó en un acto, afirmó este viernes que la vicepresidenta es quien reúne todas las condiciones para ser la candidata a presidenta del Frente de Todos. Sin embargo, no descartó darle su apoyo al ministro de Economía, Sergio Massa, en caso de que él sea el elegido.

"Hoy, desde mi mirada, quien mejor tiene la posibilidad de sintetizar una alternativa es Cristina. ¿Y si dice que no quiere competir? Apoyaría a Massa. De todos modos, hay que ver. Sergio puede ser uno de los candidatos, pero me parece que en este momento no debe tener ni 15 segundos que no estén puestos en intentar resolver todos estos inconvenientes que estamos transitando", afirmó Trotta en una entrevista con Pastor 910.

Embed

En relación con el escenario electoral, Trotta afirmó que habrá una polarización y colocó a Javier Milei y a Juntos por el Cambio en el mismo lugar.

"Me imagino al peronismo peleando contra Milei y sus primos hermanos, que hoy son Juntos por por el Cambio. Vemos la elección de Brasil, la elección de Chile, la propia de elección en Francia. El surgimiento de estas expresiones más extremistas como la de Milei, con un correlato muchas veces en lo que debe ser el rol del Estado, las libertades individuales, la violencia, en muchos aspectos, hace llevar hacia posiciones mucho más extremistas de derecha a los partidos de centroderecha. Y creo que es parte de lo que está pasando", analizó.

Cristina_Kirchner.jpg

"Vemos que por momentos se pelean Larreta y Patricia Bullrich para ver quién se acerca más al electorado de Milei. Entonces creo que eso va a llevar a que sea una elección compleja", agregó.

Por otro lado, justificó la ausencia de Alberto Fernández en el acto al señalar que "el Presidente está con responsabilidades enormes frente al desafío que estamos transitando". Del mismo modo, resaltó la presencia de dirigentes cercanos al mandatario: "Se hizo una convocatoria bien amplia, que incluyó a distintas referencias que acompañan al presidente Alberto Fernández, como la ministra Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y Leandro Santoro, que también lo tiene a él como referente".

Respecto del Presidente, Trotta se refirió al distanciamiento que se produjo entre ambos tras su salida como ministro de Educación. No obstante, eludió la polémica: "¿Que se portó mal conmigo? Comparto esa mirada, pero no quiero decir mucho más. No volví a dialogar con el Presidente. Ya habrá tiempo, en algunos años, para encontrarnos".